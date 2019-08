Scoprono a un uomo un tumore devastante | il paziente deve essere operato d’urgenza

Fonte : baritalianews

(Di lunedì 19 agosto 2019) Undi 45 anni si è trovato all’improvviso a lottare tra la vita e la morte. La sua diagnosi era impietosa, i medici gli avevano scoperto unche se non debellato subito avrebbe potuto provocare danni irreparabili al suo corpo, in particolare danni neurologici. L’equipe medica di un ospedale di Treviso aveva deciso di operare l’per cercare di scongiurare che ilsi espandesse e provocasse danni irreparabili. Due chirurghi dell’ospedale, sentita la notizia, hanno deciso di rientrare spontaneamente dalle meritate ferie per eseguire l’operazione estremamente delicata e urgente. L’operazione durata dalle 22,00 di sera alle 2,40 del giorno dopo è riuscita perfettamente. La massa tumorale è stata estratta dal corpo dell’. Il, solo dopo due giorni di progressivi e netti miglioramenti, ha potuto abbandonare il reparto di ...

allnews24eu : Urla e spari, uomo viene disarmato. E si scoprono due fucili 'scomparsi' - AllNews24 - NARDO’ – Prima le urla, po… - LeccePrima : Urla e spari, uomo viene disarmato. E si scoprono due fucili 'scomparsi' -