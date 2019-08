Scontro tra Heather Parisi e Rita Dalla Chiesa | ' Sembri un po' di parte'

Uomini e Donne : Mario Serpa smaschera Claudio Sona - duro Scontro sui social tra i due ex protagonisti del trono gay : L'ex tronista sbotta e rivela: "La calunnia è un venticello che attira sempre perditempo".

Uno Scontro (letteralmente) al vertice tra MacBook Air e Surface Pro 3 : Nel mondo della tecnologia le rivalità sono all’ordine del giorno, diversamente i grandi player del settore non sarebbero stimolati a innovare per battere la concorrenza, d’altronde. Ma talora il pubblico, più che scegliere i prodotti, finisce per abbracciare una fede: l’esempio più classico è la separazione netta tra chi compra solo e soltanto Apple e il resto del mondo. Una dinamica che può riguardare il portatile, ma anche ...

Scontro frontale sulla strada provinciale : Marco e Giovanni muoiono sul colpo : È di due morti e due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto domenica mattina, 18 agosto, intorno alla 7 sulla strada provinciale ex 580 che collega Laterza a Ginosa, nel versante occidentale della provincia di Taranto. Nello Scontro, tra una Audi A2 e una Volkswagen Golf, hanno perso la vita Giovanni Tucci, di 40 anni, e Marco Montrone, 31 anni, di Laterza. Il primo è morto sul colpo, il secondo durante il trasporto in ospedale. ...

Taranto - Scontro tra un’Audi e una Golf : due morti e due feriti gravi : Tremendo incidente in tarda mattinata a Laterza, in provincia di Taranto. A perdere la vita Giovanni Tucci, di 40 anni, e Marco Montrone, 31 anni. In gravissime condizioni anche una donna.Continua a leggere

Leverano - Scontro sulla strada per il mare : muore un centauro ultracinquantenne : Un terribile incidente stradale si è verificato questa mattina 18 agosto, intorno alle ore 12:45, sulla strada provinciale che da Veglie conduce a Porto Cesareo, nel territorio ricadente nel comune di Leverano, in provincia di Lecce. Secondo quanto riporta la stampa locale, pare che a scontrarsi violentemente siano stati un'automobile, si tratta nello specifico di un'Audi e un motociclo, condotto da un uomo di oltre 50 anni e residente a nella ...

Tragedia in Costiera Amalfitana - quindicenne perde la vita dopo uno Scontro in scooter : Praiano in lutto per la morte di Pietro Villani, il quindicenne che questa notte è rimasto coinvolto in un tremendo incidente stradale con un altro ciclomotore a Vettica, sulla Costiera Amalfitana. Inutili i soccorsi, il giovane è morto poco dopo la folle corsa in ospedale. Il tremendo impatto Aveva soltanto quindici anni e una vita dinanzi a sè, piena di desideri da realizzare e di progetti da costruire con estremo sacrificio giorno dopo ...

Il derby finisce in tragedia : tre morti e quattro feriti dopo un terribile Scontro tra tifosi - colpito con mazze di ferro il pullman del Motagua [GALLERY] : Episodio spiacevole in Honduras: scontri tra tifosi, colpito il pullman del Motagua, tre morti e quattro feriti Scontri nel pre-partita finiscono in tragedia in Honduras: tre morti e quattro feriti prima del derby di campionato tra l’Olimpia e il Motagua, nella capitale di Tegucigalpa. Il pullman dei giocatori del Motagua è stato attaccato con lanci di bottiglie, di sassi e colpi di mazze di ferro, che hanno ferito tre calciatori. La ...

Scontro su Open Arms - ma a Lampedusa gli sbarchi continuano (e le Ong non c'entrano) : La questione migranti è la punta dell'iceberg dello Scontro tutto interno al governo. Ma mentre lo stallo Open Arms non si...

Salmo e Luché - lo Scontro tra i fan diventa territoriale : 'Insulti razzisti' : Lo scontro tra Salmo e Luché, soprattutto dopo il recente intervento di Sfera Ebbasta – che si è schierato dalla parte dell'artista campano – nella querelle, continua a tenere banco tra gli appassionati di rap italiano. Non c'è magazine, pagina social o qualsiasi altro canale di informazione dedicato al rap che non stia concedendo ampio spazio alla questione, contribuendo ad alimentare discussioni tra i supporters, che si stanno facendo di ...

Tra Salvini e Conte ora lo Scontro è epistolare : Bolla il comportamento del suo ministro dell'Interno sul caso Open Arms come l'"ennesimo" e "inaccettabile" "esempio di sleale collaborazione" e anche se il governo e' ormai agli "sgoccioli" rimprovera al titolare del Viminale "strappi istituzionali" dettati dalla "foga politica e dall'ansia di comunicare". Lo scontro tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini e' al calor bianco. A meno di una settimana dall'intervento che terra' in Senato, il ...

Lo Scontro epistolare tra Conte e Salvini : Bolla il comportamento del suo ministro dell'Interno sul caso Open Arms come l'"ennesimo" e "inaccettabile" "esempio di sleale collaborazione" e anche se il governo è ormai agli "sgoccioli" rimprovera al titolare del Viminale "strappi istituzionali" dettati dalla "foga politica e dall'ansia di comunicare". Lo scontro tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini è al calor bianco. A meno di una settimana dall'intervento che terrà in Senato, ...

L'ultimo Scontro tra Lega e M5s è sul reddito di cittadinanza : È il reddito di cittadinanza il nuovo fronte dove si consuma oggi l'ormai quotidiano scontro tra gli ex alleati di governo Lega e M5s. Questa volta, l'affondo arriva prima dal leader della Lega, Matteo Salvini, che in una intervista al Corriere della Sera ribadisce che è doveroso verificare il reddito di cittadinanza: "Ci arrivano centinaia di segnalazioni, molte delle quali a me personalmente, da parte di imprenditori che quest'anno non ...

Scontro social tra Raffaella Mennoia e Teresa Cilia: parla l'autore di UeD Dopo la tempesta arriva sempre la quiete, ma non è detto che la quiete duri molto. A volte non è che un momento tra due tempeste. Questo il clima che si sta respirando attorno a Uomini e Donne che, dopo la bufera scatenata

Incidente a Modica : Scontro tra auto : 2 feriti : Modica, incidetne stradale. scontro tra due auto per un tentato sorpasso. Modica, due feriti. Ritirata la patente