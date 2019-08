Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 19 agosto 2019) Per un motivo o per l’altro, inevitabilmente, l’uomo non sa, non può, eche volta non deve, essere libero. Libero non solo di passare da un posto del pianeta all’altro, ma neppure di muoversi e agire come vuole nell’ambito di un suo, piccolo o grande, spazio geografico. Insomma, va dove ti porta il cuore, sulla nostra malridotta terra, funziona a malapena solo per i sentimenti. Per quanto riguarda i confini geografici, ne esistono tra i continenti e, è ovvio (visto che lo studiamo fin da piccoli), tra nazioni nello stesso continente. Le nazioni, a loro volta, sono suddivise in regioni, con confini ben demarcati. Ed è poi incredibile come esistano innumerevoli dialetti nello spazio di una stessa nazione; dialetti che generano altri confini tra una piccola popolazione e un’altra. Un’altra che ha comunque lo stesso aspetto, ...

HuffPostItalia : Qual è il confine del mondo? - Xed611 : RT @HuffPostItalia: Qual è il confine del mondo? - ragazzaOTP : RT @HuffPostItalia: Qual è il confine del mondo? -