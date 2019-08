Di Maio | Governo con il Pd? una bufala della Lega

Crisi di governo - tutti in attesa di Conte e Mattarella. Di Maio : «Salvini è disperato» : Una manciata d'ore e, forse, il quadro sarà più chiaro. Ma fino a quando il premier Giuseppe Conte, domani, alle ore 15, al Senato, non prenderà la parola tutti i partiti...

Di Maio tre ore con i gruppi M5s in attesa di Conte : "Salvini disperato - governo con Renzi è bufala Lega" : Il capo politico del M5s in assemblea con i parlamentari pentastellati: "Un governo Renzi, Lotti e Boschi èfrutto solo delle bufale della Lega e nemmeno gli rispondiamo. Lanciano bufale per nascondere la coltellata data al Paese". E aggiunge: "Non si sa cosa sia successo tra un mojito e l'altro"

Di Maio : «Governo con Renzi è bufala Lega. Salvini disperato - crisi aperta in spiaggia» : «Ho visto che alcuni stanno già facendo proposte a mezzo stampa su aperture ad altre forze politiche. Secondo me è profondamente sbagliato. Noi dobbiamo affidarci al Presidente...

Crisi di governo - Di Maio : “Salvini ha aperto la crisi in spiaggia. È disperato - parla solo di M5S” : Il vicepremier all’assemblea grillina: «Fiducia in Conte. Nuova maggioranza? Ci affidiamo a Mattarella»

Crisi di governo - Di Maio : “Piena fiducia a Conte - uomo correttissimo. Salvini ha fatto un disastro” : Il vicepremier Luigi Di Maio parla ai parlamentari M5s riuniti in assemblea e conferma la sua fiducia nel premier Giuseppe Conte: "Vi chiedo di condividere oggi è prima di tutto la piena fiducia nel discorso che farà Giuseppe Conte. È un uomo di una rettitudine che non ho mai visto in nessuno".Continua a leggere

Pd - la trattativa ruota intorno a Di Maio : i grillini vogliono far cadere i veti sul suo ingresso al governo : È tutto pronto per dare il via all'alleanza tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, manca un solo scoglio: le sorti di Luigi Di Maio. Dopo i sondaggi terrificanti che portano il partito di Beppe Grillo al 7 per cento, sono in molti - forse troppi - i pentastellati che hanno messo in dubbio le