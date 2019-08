Brexit | Johnson scrive a Tusk |   accordo è priorità | ma senza backstop

Brexit in salita per Johnson - economia e Westminster lo frenano. Spettro elezioni entro fine anno : In Gran Bretagna non e' ancora recessione ma l'economia rallenta, per la prima volta dal 2012 i numeri della crescita sono in netta frenata. Dovrebbe riprendersi nel terzo trimestre dell'anno ma dipende tutto dalla difficile Brexit del neo premier, Boris Johnson, accusata di trascinare giu' anche le economie di grandi potenze vicine, prime fra tutte quella tedesca. Intanto si inverte anche la curva dei rendimenti dei bond britannici a 2 e 10 ...

Boris Johnson - le radici europee del premier pro Brexit : Proliferano e crescono, sono una nidiata in Italia: piccoli Trump, cloni del magnate e showman divenuto presidente degli Stati Uniti, arrivano al potere promettendo di fare cose sbagliate e puntualmente le fanno: con il mito dell’uomo forte al potere che non ha gli intoppi della democrazia, i monarchi sauditi, il generale golpista egiziano al-Sisi, l’autoritario ‘pan-turco’ Erdogan e, ovviamente, il punto di riferimento ...

Brexit - Boris Johnson parla per metafore. Ma mancano soluzioni concrete : Molto ispirato e con accenti wordsworthiani questo incipit dell’articolo su Brexit dell’ex leader dei Conservatori britannici, Iain Duncan Smith, pubblicato il 2 agosto dal Telegraph: “Il 24 giugno, nelle prime ore del mattino, subito dopo l’annuncio dei risultato del referendum, uscii sul ponte di Lambeth. Il sole stava sorgendo sulla città in un limpido cielo azzurro. Ricordo ancora la sensazione di ottimismo che provai ...

Brexit - Johnson a Conte : vi tuteleremo : 21.00 Confronto tra il premier Conte e il Primo Ministro del Regno Unito Boris Johnson sul dossier Brexit. In una telefonata Johnson ha confermato il suo impegno per tutelare i diritti dei cittadini italiani che vivono nel Regno Unito e il suo obiettivo di uscire dall'Ue il 31 ottobre 2019. La sua preferenza resta per un'uscita con accordo, che tuttavia non preveda il "backstop" sul confine irlandese. Conte ha ribadito l'impegno italiano a ...

Lord - guru ed ex «polli» del Mirror - l’insolito team di Johnson per la Brexit : Iper-conservatori eccentrici, guru della comunicazione, ex giornalisti (di sinistra) diventati spin doctor dei Tory. Boris Johnson ha assemblato una squadra abbastanza inusuale per il suo obiettivo primario, la Brexit. Ecco qualche nome

Regno Unito - la fake Brexit di Boris Johnson : Appena eletto primo ministro, Boris Johnson ha formato un governicchio, eliminando 17 ministri del precedente esecutivo e inzeppandolo di figure mediocrissime ma fedeli e stolidi pifferai del tafazzismo in salsa anglosassone conosciuto come Brexit nei migliori pub delle isole britanniche. Ovviamente la scadenza del 31 ottobre rende inutile qualsiasi negoziato: un eventuale nuovo accordo (che peraltro l’Ue al momento non ha alcuna intenzione di ...

Brexit - Johnson non vuole pagare i 39 miliardi del divorzio - ma sarà un boomerang : Il neo-premier britannico minaccia di congelare il «Brexit bill», la somma dovuta da Londra alla Ue in caso di separazione. Tecnicamente è possibile. Ma la scelta rischia di ritorcersi contro più il Regno Unito che la Ue

Johnson - tendo mano all’Ue ma backstop è morto. Bruxelles lo gela - accordo Brexit non si tocca : Boris Johnson e' "pronto a tendere la mano" all'Ue e a fare "migliaia di miglia di sforzi supplementari" per raggiungere un nuovo accordo sulla Brexit. Ma ribadisce che l'intesa raggiunta da Bruxelles con Theresa May "e' morta" e che il vincolo del backstop sul confine irlandese "non e' buono" e deve sparire. A queste condizioni - aggiunge alla Bbc il neopremier, in visita in Scozia - "ci sono tutte le chance di poter avere un deal". Johnson ...

Johnson in Scozia - la “sua” Brexit infiamma gli indipendisti : Boris Johnson, che oggi fa la sua prima visita ufficiale in Scozia da primo ministro, non può attendersi un caloroso benvenuto. Il nuovo leader dei Tories non è ben...

Brexit. Elezioni anticipate a Londra : Boris Johnson cresce nei sondaggi : Vola Boris Johnson. Il Partito Conservatore, nell’ipotesi di Elezioni anticipate ad ottobre, raggiunge e supera i laburisti. Lo rivelano sondaggi

Brexit - cosa possiamo aspettarci dal governo di Boris Johnson : Boris Johnson si è appena insediato come primo ministro del Regno Unito. Ma la sua presenza a Downing Street ha già iniziato a farsi sentire, complicando - ulteriormente -...

Brexit - frecciata atmosferica di Boris Johnson a Theresa May : “è una grande opportunità - lei l’ha trattata come meteo avverso” : La Brexit è una “grande opportunità economica” ma è stata trattata da Theresa May come “un imminente evento meteorologico avverso“. Lo ha detto il neo premier britannico Boris Johnson. In un discorso a Manchester, dove ha ventilato nuovi investimenti nelle aree che al referendum su Brexit votarono a favore, Johnson ha promesso di intensificare i negoziati sugli accordi commerciali post uscita dall’Ue e di ...

Le opzioni su Brexit di Boris Johnson : Il nuovo primo ministro britannico vuole rinegoziare l'accordo con l'Unione Europea, che però gli ha già detto che non se ne parla

Johnson : elezioni? Non prima di Brexit : 0.01 Il neo-premier britannico Boris Johnson ha detto di escludere "assolutamente" l'eventualità di elezioni anticipate, almeno fino a che la Brexit non verrà attuata. Johnson, in visita a Birmingham, ha detto: "Il popolo britannico ha votato nel 2015, nel 2016 e nel 2017, quel che vuole ora è che il suo mandato sia onorato, che il Paese esca dall'Ue il 31 ottobre. Non vuole un altro evento elettorale, non vuole un altro referendum, non vuole ...