Tutte le alleanze sono lecite | il problema sono le regole del gioco

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 18 agosto 2019) Si discute molto della forma. Della follia di una crisi di governo dichiarata ma mai aperta, di una fiducia tolta confermando i ministri, di decisioni irrevocabili immediatamente revocate. E mai un’analisi, una spiegazione, una prospettiva politica. Non discorsi ma brandelli di frasi, esclamazioni da tweet. Si discute molto della forma, orribile, non si discute abbastanza della sostanza. Del fatto, cioè, che i grillini possano ragionevolmente pensare di allearsi e di governare con la Lega così come con il Pd. Che la Lega possa ragionevolmente pensare di allearsi e di governare con i grillini così come con Forza Italia. Che il Pd possa ragionevolmente pensare di allearsi e di governare con un partito centrista così come con i grillini. Forma e sostanza in effetti sconcertanti. Ma la sostanza, e in parte anche la forma, dipende da due fattori ...

