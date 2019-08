Tour de l’Avenir 2019 : la Gran Bretagna serve il bis con Fred Wright. Guglielmi nuovo leader - ma Aleotti lo segue ad appena un secondo. : Fred Wright (Gran Bretagna) regala la seconda vittoria consecutiva alla sua nazionale nel Tour de l’Avenir 2019. Il britannico ha conquistato la 4a frazione della corsa francese, 164 km da Mauriac – Espalion, regolando allo sprint altri 7 corridori con cui era stato in fuga tutto il giorno. Completano il podio di giornata, nell’ordine, Joel Suter (Svizzera) e Soren Waerenskjold (Norvegia). Gli altri cinque fuggitivi di ...

Tour de l’Avenir 2019 : nella terza tappa si esaltano i britannici. Hayter batte Pidcock - terzo uno strepitoso Oldani : Era la Nazione più attesa in chiave volate e subito ha messo le cose in chiaro. La Gran Bretagna si esalta nella terza frazione del Tour de l’Avenir 2019: partenza da Montignac-Lascaux e arrivo in leggera salita, dopo 162,3 chilometri in quel di Mauriac. Uno-due per i britannici che trovano la doppietta con i fenomeni Ethan Hayter e Thomas Pidcock, ma l’Italia c’è e piazza Stefano Oldani in terza posizione. Ci provano in ...

Ciclismo - Tour de l’Avenir 2019 : la Svizzera si impone nella cronometro a squadre - Jorgensen rimane leader : Si è conclusa con la netta affermazione della Svizzera la seconda tappa della 56esima edizione del Tour de l’Avenir. La selezione elvetica ha interpretato nel migliore dei modi la cronometro a squadre odierna di 32 km con partenza a Eymet e arrivo a Bergerac, facendo la differenza rispetto al resto della concorrenza ed infliggendo dei distacchi abbastanza notevoli alle altre formazioni. Il podio parziale è stato completato dalla Norvegia, ...

Tour de l’Avenir 2019 : gli italiani in grado di puntare alla classifica generale. Riflettori puntati su Andrea Bagioli : L’Italia si presenterà con una formazione molto forte al Tour de l’Avenir 2019, che andrà in scena da giovedì 15 a domenica 25 agosto. Nella corsa più importante del calendario Under23, la Nazionale Italiana, guidata da CT Marino Amadori, punterà ad essere protagonista e migliorare il bottino dello scorso anno, quando arrivarono una vittoria di tappa e un ventesimo posto in classifica. Proprio su quest’ultimo aspetto gli azzurri cercheranno di ...

Tour de l’Avenir 2019 : i favoriti. Thomas Pidcock vuole il colpaccio - occhio all’ungherese Attila Valter : Non solo l’ultimo grande giro stagionale, la Vuelta di Spagna, che accenderà i riflettori sul World Tour. Anche a livello giovanile va in scena una delle manifestazioni più importante: il Tour de l’Avenir, corsa a tappe dedicata alle Nazioni che vede in strada, in terra francese, il meglio del ciclismo su strada Under 23. Appuntamento dal 15 al 25 agosto per 10 frazioni emozionanti. Come di consueto difficile andare a delineare i ...