Salvini non si dimette | “Siamo in mano a una trentina di renziani | non lascio il Viminale”

Vittorio Feltri - Salvini e il suo "peccato di leggerezza" : "I sondaggi non contano - cosa non ha capito" : Pubblichiamo la lettera del lettore di Libero Francesco Lojacono e, di seguito, la risposta del direttore Vittorio Feltri. Caro direttore, sono un affezionato lettore di Libero, ma questa volta ho motivo di essere arrabbiato con Voi. Non sono mai stato elettore di Salvini, ma oggi se ci fossero dell

Governo - vertici M5s chiudono alla Lega dopo l’incontro con Grillo e Casaleggio : “Salvini è interlocutore non più credibile e inaffidabile” : Per i 5 stelle “Matteo Salvini è un interlocutore non più credibile” e, dopo la sua “vergognosa retromarcia“, “non è più affidabile”. E’ questa la risposta ufficiale e, salvo colpi di scena, definitiva del M5s alle aperture e tentativi di fare marcia indietro della Lega. La posizione, comunicata alla stampa con una nota, è stata elaborata durante un vertice eccezionale nella villa di Beppe Grillo a ...

Giancarlo Giorgetti non sente da giorni Salvini - ma Forza Italia sì : retroscena - si sgretola il centrodestra : Con Matteo Salvini non parla da giorni, Giancarlo Giorgetti. In compenso il numero due della Lega sente spesso i vertici di Forza Italia. Un retroscena della Stampa riferisce come tra gli uomini di Silvio Berlusconi il clima nei confronti del Capitano sia pessimo. "Inaffidabile" è il giudizio più ca

