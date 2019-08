Prodi | serve coalizione di legislatura

Fonte : quotidianodiragusa

(Di domenica 18 agosto 2019)di: fine prematura dellae' il riconoscimento di un fallimento, una ferita inferta a vita democratica

StefanoFassina : “Maggioranza Ursula” proposta da #Prodi @pdnetwork e @Mov5Stelle per continuare europeismo liberista aggraverebbe s… - fanpage : Crisi di governo, #Prodi 'indica' la strada: 'No a scissione nel Pd, serve esecutivo di legislatura' - pensieri_vivaci : RT @VivianaDesio: Non mi serve altro per essere ottimista Mi basta la parola #Prodi -