Migranti | Open Arms | ' Miserabile chi utilizza 107 senza nome per propaganda razzista'

Open Arms : Migranti usati per propaganda : 9.40 Al 17esimo giorno in mare senza aver avuto l'ok a sbarcare i 107 migranti che sono rimasti a bordo, l'ennesimo tweet di denuncia della Open Arms. "Giorno 17. Miserabile.Miserabile è chi utilizza 107 esseri umani'senza nome'e volontari come ostaggi per fare propaganda xenofoba e razzista.Complici tutti quelli che lo permettono e si prendono gioco del dolore",spiega il tweet. La nave è sempre davanti a Lampedusa. Nei giorni scorsi, sono ...

Migranti : ancora una notte sulla Open Arms per i 107 naufraghi - attesa per sviluppi inchiesta : Palermo, 18 ago. (AdnKronos) - ancora una notte a bordo, la sedicesima, per i 107 Migranti rimasti sulla Open Arms dopo lo sbarco dei 27 minori di ieri pomeriggio a Lampedusa. I giovanissimi sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola. Uno dei minori ha deciso i non scendere dalla nave per

Open Arms : "Fra i Migranti sbarcati - già 8 sono maggiorenni - abbiamo i minori immaginari” il tweet di Salvini : La situazione si è sbloccata dopo la seconda lettera del Presidente del Consiglio al vice leghista. Procedura di identificazione per i giovani arrivati al molo

Open Arms - dei 27 Migranti fatti sbarcare perché minorenni 8 sono maggiorenni. Salvini : "Finti malati e..." : "Dopo i finti malati, i finti minorenni?". Sulla Open Arms aveva ironizzato, Matteo Salvini. E dopo neanche un'ora dal Viminale ecco arrivare una clamorosa conferma: dei 27 immigrati fatti sbarcare nel pomeriggio dalla nave della Ong ancorata davanti a Lampedusa perché minorenni, 8 si sono dichiarat

Migranti : minori sbarcati da Open Arms trasferiti in hotspot Lampedusa : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) - Sono stati trasferiti all'hotspot di Lampedusa i 27 minori non accompagnati sbarcati poco fa dalla nave Open Arms. Restano a bordo 107 Migranti. Tra i minori ci sono eritrei, sudanesi, gambiani e ghanesi. Oltre a nigeriani ed egiziani.

Migranti : Faraone - ‘sbarco minori Open Arms? Salvini solo un coniglietto’ : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) – “Non c’è la manifestazione di nessuna leale collaborazione nei confronti di Conte da parte di Salvini nello sbarco dei minori dalla Open Arms. E meno che mai una ritrovata coscienza umanitaria. Semplicemente, avendo saputo che la procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta per sequestro di persona e violenza privata ed essendosi consigliato con Giulia Bongiorno, quella che non fa più ...