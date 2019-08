In un videogioco non si esce mai davvero all' esterno - editoriale

Fonte : eurogamer

(Di domenica 18 agosto 2019) Una delle cose più belle e allo stesso tempo inquietanti che mi piace pensare quando gioco ad unè che, anche quando si è all', non si è maifuori. Prendiamo ad esempio Animal Crossing, un gioco che più all'aperto di così non si può. Nell'originale classico osserviamo il paesaggio da una distanza familiare e ovunque intorno a noi vediamo erba verde, alberi e, ogni tanto, qualche roccia. Quando poi esplodono i fuochi d'artificio in certe serate speciali, possiamo vederli sopra di noi, ma anche riflessi nell'acqua dello stagno sottostante. Cosa potrebbe esserci di più “all'” di questo? Poi ci incamminiamo fino ai confini del villaggio, ma cosa c'è lì? Un'elegante scogliera. O un oceano. O una linea ferroviaria con l'inizio di un tunnel che sembra non portare da nessuna parte. Quel tunnel sembra uno di quei teli scenici usati dai gruppi teatrali locali e ...

