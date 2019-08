Fallout 76 | Bethesda svela nuovi dettagli sul raid del Vault 94

Bethesda ha sempre creduto in Fallout 76 e non ha mai pensato di abbandonarlo : Dall'uscita di Fallout 76 sono emerse molte voci circa la possibilità che Bethesda potesse renderlo un gioco gratuito o semplicemente chiuderlo per passare al prossimo progetto (Starfield e The Elder Scrolls VI).Questo non è mai successo e non succederà ora che lo studio sembra aver messo il gioco sulla buona strada per essere un buon titolo di sopravvivenza con una storia avvincente / esperienza PvE in arrivo con l'aggiornamento Wastelands e ...