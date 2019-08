Quiz | la truffa al Chi vuol essere milionario? inglese diventa una miniserie AMC e ITV

Indiano tenta una truffa con un turbante al Quiz della patente : Andrea Pegoraro L'episodio è avvenuto a Firenze. L'uomo è stato portato in ospedale perchè l'auricolare gli era rimasto incastrato nell'orecchio Ha tentato una truffa al quiz per la patente presentandosi con un auricolare coperto da un turbante. Protagonista del gesto è stato un Indiano di 39 anni alla Motorizzazione civile di Firenze, dove era in corso l’esame. L’uomo, residente in provincia di Arezzo, è stato portato d’urgenza ...