Inter | Icardi vorrebbe chiedere la cessione in prestito alla Juve a fine mercato

Roma - che frecciate dall’agente di Dzeko : “Non poteva aspettare l’Inter e tutta la situazione Icardi” : Importanti retroscena sulla trattativa Dzeko-Inter, all’indomani dell’ufficialità del rinnovo tra il bosniaco e la Roma, sono emersi dalle parole dell’intermediario dell’attaccante, Silvano Martina. Queste le sue parole a Tele Radio Stereo. “Edin ha Roma e la Roma nel cuore e non sono parole di circostanza per lui e per la famiglia. L’opportunità dell’Inter era una cosa concretissima, però ...

CorSport : L’Inter ignora la lettera del legale di Icardi : La lettera dell’avvocato di Icardi all’Inter per chiedere che il suo assistito partecipasse alle partitelle è caduta nel vuoto. L’argentino continua ad allenarsi con il gruppo per poi separarsene quando inizia la parte tecnica della seduta. L’Inter, scrive il Corriere dello Sport, ha completamente ignorato la lettera del legale di Icardi. l’ha considerata solo una mossa cautelativa in vista di un eventuale contenzioso futuro, che però, ...

Inter-Napoli-Roma : ipotesi 'triplice alleanza' per evitare che Icardi vada alla Juve : Formare una "triplice alleanza" di mercato per contrastare la corazzata bianconera, metterle i bastoni tra le ruote, raggiungere i rispettivi obiettivi e provare, così, a ridurre sul campo il gap con i pluri-campioni d'Italia torinesi, vincitori degli ultimi otto scudetti consecutivi. Sarebbe questo il piano anti-Juventus di Inter, Napoli e Roma che ruoterebbe innanzitutto intorno alla cessione di Mauro Icardi, ormai da tempo ai margini nella ...

Paratici : 'Icardi è dell’Inter e non vedo perché dobbiamo pensare ad altre punte' : La Juventus ieri ha giocato la classica amichevole familiare di Villar Perosa vincendo la sfida per 3-1 grazie alla doppietta di Paulo Dybala, il più acclamato dai tifosi, e al gol di Juan Cuadrado. A margine dell'evento il capo dell'area sportiva, Fabio Paratici, ha parlato del mercato bianconero con la stampa facendo un resoconto su ciò che è accaduto fino ad oggi e dando qualche piccola informazione su ciò che potrà accadere prima della fine ...

CorSport : il legale di Icardi scrive all’Inter : vuole partecipare alle partitelle : Icardi continua il suo allenamento da separato in casa. Prima svolge con i compagni il lavoro atletico, poi, mentre loro lavorano su schemi e fanno esercitazioni tattiche in vista della partita contro il Lecce, lui si allena da solo. Separato dal gruppo, in una condizione di emarginazione che sottolinea ogni giorno la sua estraneità al progetto del club. Una situazione mortificante che va avanti da tempo e su cui interviene il legale ...

CdS su Icardi – Inter - Napoli e Roma stringono un patto anti-Juve : Il Corriere dello Sport in prima pagina apre con la questione Icardi e con un patto tra Napoli, Inter e Roma Secondo il noto quotidiano sportivo, Inter, Napoli e Roma avrebbero stretto una vera e propria alleanza per far sì che Icardi non vada alla Juventus. L’idea è che Icardi vada al Napoli, Dzeko all’Inter e Milik alla Roma. Marotta starebbe studiando anche una clausola che impedirebbe di poter rivendere Icardi alla ...

CorSport : Icardi alla Roma ma l’Inter vuole una clausola anti-Juve : l’Inter spinge Icardi verso la Roma, anche per favorire lo scambio con Dzeko. Ma si tutela. Il Corriere dello Sport scrive che i nerazzurri abbiano chiesto alla Roma di inserire una clausola nell’ipotetico affare che contempla l’argentino. Tra un anno non potrà essere ceduto alla Juventus. Il piano rientra nella rivalità tra Inter e Juventus e nei rapporti sempre più tesi, anzi, ormai alla frutta, tra i due club. Non solo, quindi, la promessa di ...

CorSport : Icardi al centro del patto Napoli-Roma-Inter per togliere lo scudetto alla Juve : Un ennesimo colpo di scena nel mercato degli attaccanti e, soprattutto, nel caso Icardi. Il Corriere dello Sport parla di un’alleanza tra Inter, Napoli e Roma per togliere l’ennesimo scudetto alla Juventus. L’idea delle tre rivali dei bianconeri è togliere un attaccante alla Juventus, che deve cedere dei giocatori per acquistarne uno. Il piano è semplice. Inter, Napoli e Roma hanno bisogno di un attaccante per colmare il gap con i bianconeri. ...

Marca : L’Inter avvisa le pretendenti : per avere Icardi servono 70 milioni : A leggere gli aggiornamenti pomeridiani di Marca sul mercato, sembra davvero che la storia del trasferimento di Icardi dall’Inter non sia destinata a finire a breve. Il quotidiano spagnolo scrive: “La soap opera per la partenza di Mauro Icardi dall’Inter non ha fine. Ora il team “neroazurro” ha informato Juventus, Roma e Napoli che se vogliono il Marcatore argentino dovranno pagare 70 milioni di euro”. Suona ...

Paratici : “Icardi è un giocatore dell’Inter e noi siamo contenti dei giocatori che abbiamo” : Ai microfoni di Sky Sport, dopo l’amichevole di Villar Perosa, è intervenuto Fabio Paratici, ds della Juventus. “Come sempre nel calciomercato si fanno tante chiacchiere e poi alla fine affari non è che se ne facciano tanti. Ma noi siamo fiduciosi e tranquilli. E’ una grande giornata oggi. E’ sempre bello essere qui con la nostra gente. Dico sempre che questo è il Natale della Juve. Questa è la cosa più importante di ...

Calciomercato 13 agosto : Juve - pronte 6 cessioni. Inter-Icardi - le ultimissime. Cagliari - spunta Ounas : Calciomercato 13 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi martedì 13 agosto. JuveNTUS– Come confermato da Sarri, i bianconeri dovranno cercare di cedere 6 giocatori per evitare spiacevoli sorprese in chiave Champions. Perin, Rugani, Matuidi, Khedira, Mandzukic e Dybala verso l’addio. INTER– Situazione ingarbugliato per quel che riguarda Icardi. Il centravanti nerazzurro vorrebbe solamente la […] L'articolo Calciomercato ...

Calciomercato Inter – La Roma blinda Dzeko : via solo per Icardi! E il tempo stringe… : Si complica l’affare Dzeko-Inter: la Roma non ha intenzione di cedere il suo giocatore per un’offerta che comprenda solo soldi. Il bosniaco vestirà di nerazzurro solo in cambio di Icardi Edin Dzeko all’Inter sembrava una formalià. Il bosniaco aveva mostrato la volontà di trasferirsi, la Roma aveva dato l’ok e l’Inter aveva trovato subito l’accordo su stipendio e cartellino del giocatore. I 20 milioni richiesti dalla Roma però sono sembrati ...

CorSport : Icardi decide il 19 agosto. L’Inter tifa per la Roma : Inter, Juventus, Roma, Napoli: tutte ferme in attesa della decisione di Mauro Icardi circa il suo futuro. Una decisione che, scrive il Corriere dello Sport, arriverà lunedì 19 agosto. Intanto, l’argentino e la Juventus hanno creato “un maxi ingorgo di punte”. La scadenza fissata per lunedì è un tentativo di assist dell’ex capitano nerazzurro per la Juventus. Un modo per concederle tempo di vendere un paio di attaccanti in ...