Grassano | auto finisce in dirupo e vola per decine di metri | muore un ragazzo di 25 anni

Fonte : fanpage

(Di sabato 17 agosto 2019) Tragico incidente nella notte a, in provincia di Matera: un'è finita in un, precipitando perdi. Ildi 25alla guida è morto e il suo cadavere è stato ritrovato questa mattina, dopo che i suoi genitori avevano allertato i carabinieri, non avendo visto tornare a casa il figlio.

SassiLive : AUTO FUORI STRADA SULLA STRADA PROVINCIALE 1 APPIA, È MORTO UN GIOVANE DI GRASSANO -