Abruzzo, salvati escursionisti dispersi

Recuperati in buone condizioni i duedi 27 e 28 anni, che erano rimasti bloccati sul monte Amaro, la cima più elevata della Majella, in. I due ragazzi si erano allontanati dal resto della comitiva di amici per fare una piccola escursione, ma hanno perso il sentiero a causa della nebbia e si sono ritrovati nella Rava della Vespa, località situata sul versante di Santa Eufemia, un territorio impervio caratterizzato da pericolosi salti di roccia.(Di sabato 17 agosto 2019)