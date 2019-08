Roma | detenuto finge malore poi evade sulla via per l’ospedale | è caccia all’uomo Faceva

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2019) È scappato dall’ospedale con ancora le manette ai polsi. Maglietta bianca, pantaloncini marroni e sottopantaloncini rossi. Ora è ricercato in tutta, motivo per il quale si sono alzati in volo anche gli elicotteri della polizia. Fuga da film questa mattina per Vincenzo Sigigliano, arrestato il 13 luglio scorso in Messico insieme ad altri due sodali, come componente della “banda del trapano falso“: acquistavano trivelle, trapani e saldatrici a cui toglievano la provenienza cinese, applicando etichette di marche conosciute e le rivendevano a 10 volte il loro valore. Eraper reati di falso ideologico, truffa e falsificazioni di carte di credito e documenti di identità. L’uomo, nato a Napoli ma da anni residente nella Capitale, era rinchiuso nel carcere di Rebibbia, quando stamattina è stato portato all’ospedale Sandro Pertini, nel quadrante est ...

