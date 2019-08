La famiglia uccide più della mafia

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 16 agosto 2019) Il mese di agosto, tradizionalmente, registra un aumento delle segnalazioni e delle denunce per liti ine atteggiamenti violenti con mogli e compagne. Lo sanno molto bene i miei colleghi che si occupano di controllo del territorio. Una tendenza che non fa eccezione neppure per questo 2019. Non a caso da alcuni anni le questure, nell’ambito dei consueti controlli sulla sussistenza dei requisiti per il porto d’armi, soprattutto per usi sportivo e caccia, continuano a revocare licenze a uomini protagonisti di violente liti in, con mogli o fidanzate, litigi con vicini di casa, seguite da aggressioni e minacce.Ciononostante, come ha evidenziato il recente rapporto Eures dal significativo titolo “Omicidio in”, le armi legalmente detenute nelle case degli italiani uccidono più di, camorra e ‘ndrangheta. C’è un ...

