Cliff Bleszinski | il creatore di Gears of War potrebbe ritornare con un nuovo gioco

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 16 agosto 2019) A novembre dello scorso anno,aveva deciso di dire addio all'industria videoludica dopo il terribile flop di Lawbreakers ed il più recente Radical Heights.Ora a quanto pare, ildiof War ha deciso di cambiare idea, prendendo in considerazione l'idea di tornare a sviluppare un. La rivelazione è stata pubblicata attraverso Twitter: "Ragazzi, ho un'idea per une non credo mi uscirà facilmente dalla testa" ha dichiarato ai suoi fan. "Pensavo di aver finito con i giochi, ma questo stupido cervello ha iniziato a lavorare. UGH".Ma che tipo diessere?ha sempre avuto una propensione per gli sparatutto, quindi è possibile che anche il prossimo progettocoinvolgere anche l'utilizzo delle armi. Tuttavia non ha voluto pubblicare nessun altro dettaglio, per adesso.Leggi altro...

exodusdragons : Cliff Bleszinski torna nell’industria videoludica? Ha un’idea per un gioco - fcfandomsunite : Cliff Bleszinski torna nell'industria videoludica? Ha un'idea per un gioco >> - CyberSecHub0 : RT @pcexpander: Cliff Bleszinski vorrebbe creare un nuovo gioco: non sarà un battle royale! #pcexpander #cybernews #nonstopnews #cybersecur… -