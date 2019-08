Ciclismo | muore per un malore Felice Gimondi

Tragedia nel Ciclismo in Polonia - muore il belga Lambrecht : L'esitazione di un attimo, l'uscita di strada e un colpo contro un ponticello. Così se n'è andato Bjorg Lambrecht, giovanissimo ciclista della Lotto, durante la terza tappa del Giro di Polonia. Il ventiduenne belga, dopo un'annata nella formazione Under 23 della Lotto-Soudal, era passato al professionismo lo scorso anno e, come molti giovani che si affacciano su un grande palcoscenico sportivo, sperava in una luminosa carriera, magari costellata ...