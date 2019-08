Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 15 agosto 2019) Dopo quella del “pene di gomma” di qualche giorno fa, Mikene spara un’altra. Ce la racconta la Gazzetta dello Sport. Durante il podcast dal titolo “Hotboxin’ with Mike” ha dichiarato: “In un40.000di marijuana”. Facendo due conti, scrive la rosea, e considerando che il prezzo al grammo della cannabis venduta legalmente a Los Angeles è di 8, significherebbero 5 kg di marijuana. Ovvero 6000 spinelli al, 200 al giorno.deve avere un sacco di tempo libero per fumarli. Tanto che l’ospite diin trasmissione è rimasto a bocca aperta: “E’ molta roba. Vuol dire che vi fate non stop dalla mattina alla sera senza mai smettere…”. Più probabile che il totale comprenda anche l’uso che ne fa il suo entourage nelRanch. Una fattoria di lusso che l’ex campione del mondo ...

Gazzetta_it : #MikeTyson, un ex campione in erba: 'Fumo 40 mila dollari di marijuana al mese' - napolista : Tyson: “In un mese fumo 40.000 dollari di marijuana” Lo ha dichiarato nel suo podcast. Una boutade, scrive la Gazz… - infoitsport : Tyson, un ex campione in erba: 'Fumo 40 mila dollari di marijuana al mese' -