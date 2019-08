As | Zidane vuole tenere James se non arriva Pogba

ABC : James non vuole restare al Real - sa che Zidane non lo vuole : Non c’è pace per quanto riguarda James Rodriguez, il calciatore colombiano, dapprima sicuro acquisto del Napoli, era poi in procinto di chiudere con l’Atletico Madrid, finché l’infortunio di Asensio non ha cambiato le carte in tavole e costretto il Real a riconfermarlo. Ma James sa che Zidane non lo vuole, questo scrive oggi ABC, e che quindi non ci sarebbe spazio per lui in squadra. L’attaccante invece vorrebbe giocare ...

Real Madrid - l’agente di Bale torna all’attacco : “Gareth vuole rimanere - ma Zidane non lo vuole” : L’agente del gallese è tornato all’assalto di Zidane, lanciandogli l’ennesima frecciatina di quest’ultimo periodo Il rapporto tra Bale e Zidane è ormai completamente ossidato, ma l’agente del gallese non fa nulla per migliorarlo, anzi. Jonathan Barnett infatti è tornato ad attaccare duramente l’allenatore francese, accusandolo di avere ormai messo da parte il proprio assistito. AFP/LaPresse Intervistato ...

Goal.com : Zidane non vuole più James Rodriguez al Real Madrid : Secondo quanto scrive l’edizione francese di Goal.com, Zinadine Zidane avrebbe detto a James Rodriguez che non vuole più vederlo nella sede del centro sportivo del Real Madrid, Valdebebas. Se ciò è vero, si allontana l’ipotesi che il colombiano possa rimanere a Madrid in virtù dell’infortunio di Asensio. Sarebbe dunque confermata la volontà del club di cedere il suo gioiello. L'articolo Goal.com: Zidane non vuole più ...

Calciomercato Real Madrid - Isco verso l’addio : Ceballos invece vuole convincere Zidane : Calciomercato Real Madrid – Obiettivo riscatto per il Real Madrid che è stato già grande protagonista sul mercato, la squadra si è nettamente rinforzata e Zidane potrà contare su una corazzata. Adesso il club si muove in uscita in particolar modo verso l’addio Isco, il fantasista piace da sempre a Pep Guardiola, il Manchester City pronto a follie per assicurarsi le prestazioni del calciatore. Secondo quanto riporta ...

Cornago (As) : Zidane non vuole più James a Madrid. Il Real si muove per Fabian : Eduardo Cornago, giornalista di As, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TuttoMercatoWeb.com sull’asse di mercato Italia-Spagna e in particolare sulla possibilità che al Napoli arrivi James Rodriguez. “James giocherà nel Napoli, non ci sono dubbi. Ancelotti era già riuscito a portarselo al Bayern Monaco e a Madrid Zidane non vuole neanche più vederlo. Andranno risolti gli ultimi nodi economici tra i club, ma l’affare si farà ...