Tentano sequestro per vendicare inganno

"Truffa e recupero credito" sarebbe il movente del tentato rapimento di una donna,35enne serboaustraliana,a Torino. Con lei c'era un uomo, che è fuggito. Arrestate 4 persone tedesche: due sono investigatori, un altro un cambiavaluta con profitti del 20% su ogni operazione. Due mesi fa a Milano avrebbe dato 50 mila euro in cambio di altre banconote, risultate poi false. Non si è rivolto alla Polizia, ma a degli investigatori privati che hanno organizzato l'incontro 'trappola'.Ma i due sembrano non essere gli autori del raggiro.(Di mercoledì 14 agosto 2019)