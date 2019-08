Serie A | già speso un miliardo sul mercato

Netflix ordina Ginny & Georgia una Serie tv che assomiglia (troppo) a Una Mamma per Amica : Netflix ha ordinato una serie tv destinata a un pubblico Young Adult che ricorda un po' troppo Una Mamma per Amica, addirittura il titolo Ginny & Georgia ha le stesse iniziali, GG, del titolo originale dell'altra serie, Gilmore Girls.Non potendo avere nuovi episodi della storica serie, considerando gli impegni della creatrice Amy Sherman-Palladino attualmente sotto contratto con Amazon e impegnata a realizzare quel gioiello di The ...

Trailer della nuova Serie di Jennifer Aniston : The Morning Show - già rinnovata per una seconda stagione (video) : Apple TV+ ha rilasciato le prime immagini della nuova serie di Jennifer Aniston, The Morning Show, uno dei prodotti di punta che saranno disponibili prossimamente sul portale streaming. Insieme a lei, recitano anche Steve Carell e Reese Witherspoon (di recente vista in Big Little Lies). Il colosso ha scelto un'originale strategia di marketing per promuovere la serie. Infatti nel video che anticipa The Morning Show, non sono presenti immagini ...

Serie D - i gironi per la prossima stagione : il Foggia nel gruppo H - il Palermo in quello I : I gironi DI Serie D – Si avvicina una stagione importantissima valida per il campionato di Serie D, una stagione che si preannuncia scoppiettante e ricca di colpi di scena. Presenti tante piazze prestigiose e con un grande seguito di tifosi, in particolar modo la squadra più importante è sicuramente il Palermo, i rosanero sono stati costretti a ripartire dal campionato di Serie D dopo la mancata iscrizioni in Serie B, adesso è ...

Luce verde per le sigle della Serie “P” di Huawei : sono già registrate da tempo : I principali attori del panorama smartphone depositano diverse denominazioni commerciali, indipendentemente dal fatto che poi vengano utilizzate o meno L'articolo Luce verde per le sigle della serie “P” di Huawei: sono già registrate da tempo proviene da TuttoAndroid.

Baseball - Serie A1 2019 : Bologna pareggia la Serie contro Parma - San Marino in finale : E’ San Marino la prima finalista della serie A1 di Baseball 2019, con la formazione del Titano che è riuscita a piegare Nettuno anche in gara-4, chiudendo la serie sul 3-1. Succede tutto o quasi nel corso del terzo inning, quando Mario Trinci realizza un fuoricampo che porta a casa base anche Flores e Reginato, per il 3-0, con la formazione rosso-blu che metterà a segno solamente altre due valide, senza riuscire a completare le corse. ...

Yuke e 2K si separano : lo studio giapponese non svilupperà i giochi futuri della Serie WWE : Lo studio giapponese Yuke non svilupperà i giochi futuri nella serie WWE di 2K, ponendo fine a un'associazione di quasi 20 anni con la licenza di wrestling.WWE 2K20 sarà invece guidato da Visual Concepts, con sede in California, che ha co-sviluppato i recenti capitoli della serie, ha confermato 2K.2K ha dichiarato a VGC: "WWE 2K20 sarà sviluppato da Visual Concepts, che ha collaborato con Yuke allo sviluppo della serie sin da WWE 2K14".Leggi ...

Calciomercato Serie B e Serie C - le ultime : show di Cremonese e Perugia - innesto al Modena : Sono ore calde per quanto riguarda il Calciomercato in Serie B e Serie C, ecco il punto de ‘La Gazzetta dello Sport’. Telenovela finita, Daniel Ciofani è un nuovo attaccante della Cremonese, importante colpo per Rastelli, accordo raggiunto con il Frosinone nelle ultime ore. Il Perugia fa sul serio e sta per definire la trattativa per il difensore Angella, continuano i contatti con l’Ascoli per lo scambio Leali-Fulignati, ...

Calciomercato Serie B e Serie C - tre squadre su Ceravolo : attive Perugia e Pescara - colpo Alessandria : Calciomercato – Non solo il mercato di A. Anche le trattative in Serie B e Serie C entrano nel vivo, in vista degli ultimi decisivi giorni. A fare il punto è il Corriere dello Sport. Il Livorno cerca un rinforzo in attacco. Tra i tanti nomi al vaglio dei labronici c’è quello dell’esterno della Primavera dell’Atalanta Colley, che molto bene sta facendo nel pre-campionato con la Dea. Il Perugia sta per riportare in ...

Campobasso - la giovanissima Giorgia Amatori nel roster della Magnolia in Serie A2 : La società Magnolia Basket Campobasso comunica l'ingaggio della talentuosa classe 2003, Giorgia Amatori, originaria di Brindisi. La ragazza è pronta a dare freschezza all'interno del roster molisano, che milita in serie A2. Un bellissimo traguardo quella della Amatori, che è figlia di una famiglia di sportivi: il papà è Gianpaolo Amatori, attualmente coach del Carovigno basket, sempre nel brindisino, squadra con cui quest'anno ha ottenuto la ...

Napoli ed Inter sveglia! Juventus ha già ucciso la prossima Serie A : Il campionato di serie A è messo male. Se Inter e Napoli non si sveglieranno e daranno da fare nei prossimi giorni, la serie A rischia di esser un altro noioso monologo della Juventus. Una prospettiva insopportabile per tutti gli appassionati, persino per quelli bianconeri: una serie A finita già a gennaio. E’ tragico, ma reale. La Juventus era già la più forte di tutte. Con il calciomercato ha ampliato ancora di più il divario tecnico, ...

HBO Max ordina una Serie sulla mitologia greca : Circe - basata sul libro di Madeline Miller : HBO Max ha ordinato la sua serie sulla mitologia greca: Circe è il nome dell'ambizioso progetto basato sull'omonimo best-seller di Madeline Miller. L'adattamento televisivo sarà curato da Rick Jaffa e Amanda Silver, che scriveranno e produrranno la serie con la collaborazione di Chernin Entertainment ed Endeavor Content. Circe sarà composta da otto episodi. La serie sulla mitologia greca si presenta come un racconto in versione moderna, narrato ...

Serie A - è già ‘totoretrocessione’ : le ipotesi dei bookies - chi rischia di più : Dopo aver iniziato ad ipotizzare quali potrebbero essere i primi allenatori di Serie A ad essere esonerati dalle proprie squadre, prosegue l’analisi dei bookies sul prossimo campionato, che avrà inizio tra meno di un mese. Questa volta, però, gli analisti si concentrano sulle compagini che rischiano di retrocedere in Serie B. Allenatori Serie A, chi verrà esonerato per primo? Le ipotesi dei bookies, ecco chi rischia Vittime ...

Calciomercato Serie B e Serie C - giallo Ciofani per la Cremonese : mosse importanti di Empoli e Ascoli : Non solo il Calciomercato in Serie A, importanti trattative anche in Serie B e Serie C, ecco il punto de ‘La Gazzetta dello Sport’. giallo Ciofani, l’attaccante ha raggiunto ormai da tempo un accordo con l’ambiziosa Cremonese ma il Frosinone fa muro e chiede un conguaglio economico importante per lasciare partire l’attaccante, difficile arrivare a Ceravolo. L’Empoli è alla ricerca di un centrocampista e ...

La Serie A è pronta a ripartire : Roma-Lazio e Juve-Napoli già al secondo turno : Manca ormai meno di un mese al calcio d'inizio della stagione del grande calcio della Serie A Tim. Nel tardo pomeriggio di questo 29 luglio in diretta Sky c'è stato il sorteggio per la stesura del calendario. La prima giornata è fissata tra meno di un mese, il 25 agosto, mentre l'ultima sarà il 24 maggio 2020. Sono previste quattro soste per la nazionale: l'8 settembre, il 13 ottobre, il 17 novembre e il 29 marzo, e tre turni infrasettimanali il ...