Open Arms verso Lampedusa

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Genova, 14 ago. (Adnkronos) – E’ previsto domani mattina l’arrivo adella, la nave della ong spagnola ferma in mare per 13 giorni, dopo che il Tar ha sospeso il divieto di ingresso nelle acque italiane. Lo riferiscono i media spagnoli. “Siamo a 30 miglia da– aveva scritto nel pomeriggio su Twitter il fondatore della ong, Oscar Camps – Ci avvicineremo ed entreremo nelle acque territoriali italiane”. Poi, in dichiarazioni alla stampa a Madrid, Camps ha anche fatto sapere che sarà chiesta “l’evacuazione media” per tutti i 147 migranti a bordo della nave, a cominciare dai bambini. In giornata, il fondatore dellaha incontrato l’ambasciatore tedesco in Spagna, al quale ha chiesto di “avviare una mediazione” per creare “un asse rafforzato” di tre Paesi per ...

matteosalvinimi : ??AGGIORNAMENTO SU OPEN ARMS, FAI GIRARE Come Viminale contestiamo la decisione del Tar e proporremo ricorso urgente… - repubblica : Videodenuncia di Open Arms: 'Abbandonati con 151 invisibili a bordo, nell'infame silenzio dell'Europa' - LegaSalvini : ?? FERMATEVI! FAI GIRARE!!! “La Trenta accelera lo sbarco della Open Arms. I minori vanno sulle navi militari italia… -