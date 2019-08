OneNote per Windows 10 si aggiorna : ordina le pagine : Questa mattina, la UWP di OneNote si è aggiornato per Windows 10 introducendo la possibilità di ordinare le pagine e altre novità. Novità in questa versione ordina le pagine: adesso è possibile ordinare le pagine per ordine alfabetico, per data di creazione o per data di modica. Passa alla modalità normale: se si utilizza il tema scuro su OneNote, per visualizzare meglio le note, è possibile impostare il tema chiaro nel campo di scrittura. È ...