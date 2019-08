“L’ultimo messaggio che mi ha scritto” Nadia Toffa | la tristezza del collega Paolo

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Non poteva mancareCalabresi nell’abbraccio virtuale che tutto il mondo dello spettacolo, della televisione e soprattutto la famiglia delle Iene ha destinato a. L’attore romano ha condiviso con lei, dal 2009, l’esperienza nella trasmissione di Mediaset, costruendo un rapporto che non era solo lavorativo e professionale. Era umano, era di amicizia. E lo ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera, tra ricordi e racconti. “È arrivata come se ne è andata, con un grande sorriso e una grande energia. Li ha portati in redazione, regalando a tutti tanta allegria”. Inizia con queste parole, con unache entrava in una redazione soprattutto maschile senza tirarsi indietro, senza timori o vergogna. “Aveva una tendenza particolare alla dimensione social, da cui è arrivata anche qualche cattiveria. Ne soffriva e non riusciva ad accettarlo”. E gli hater si sono ...

