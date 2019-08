Treviso | con la sua moto Yamaha finisce contro un camion | Luca muore a 26 anni

Maltempo : Confagricoltura Treviso - tromba d'aria abbatte i vigneti : Treviso, 2 ago. (AdnKronos) - Interi filari di vigneto abbattuti, campi di soia e mais azzerati. È il grave bilancio della violenta ondata di Maltempo che si è abbattuta oggi sulla provincia di Treviso, che ha colpito in particolate le zone di Cessalto, Zenson di Piave, Salgareda, San Biagio di Call

Maltempo : Confagricoltura Treviso - tromba d’aria abbatte i vigneti : Treviso, 2 ago. (AdnKronos) – Interi filari di vigneto abbattuti, campi di soia e mais azzerati. è il grave bilancio della violenta ondata di Maltempo che si è abbattuta oggi sulla provincia di Treviso, che ha colpito in particolate le zone di Cessalto, Zenson di Piave, Salgareda, San Biagio di Callalta, Carbonera.‘Stiamo raccogliendo le segnalazioni dei nostri agricoltori, ma possiamo già dire che è un disastro di grandi ...

Basket : Serie A 2019-2020 - diramato il calendario. Venezia debutta contro Trieste - Milano a Treviso - derby di Bologna a Natale : La LBA – LegaBasket Serie A ha appena diramato il calendario completo del campionato di Serie A 2019-2020. Difende il titolo tricolore conquistato nella scorsa stagione l’Umana Reyer Venezia. La prima giornata si giocherà il 25 settembre, dunque in forma infrasettimanale. A ogni turno riposerà una formazione, per effetto della composizione a 17 della massima Serie: la prima a stare ferma sarà la Vanoli Cremona, l’ultima la ...

Treviso - si cala con le lenzuola dalla finestra dell'ospedale : caccia al detenuto : Claudio Carollo Un romeno di 30 anni è evaso dal reparto di malattie infettive dell'ospedale di Ca' Foncello dove era ricoverato per esami per la tubercolosi. Le forze dell'ordine lo stanno cercando in tutta la provincia Probabilmente avrà visto molti film d'azione il carcerato in fuga e ricercato in queste ore nelle campagne di Treviso. Un detenuto di nazionalità romena di 30 anni è scappato calandosi dalla finestra della struttura ...

Treviso - torna da una vacanza a Bali stanco e con mal di testa : “È febbre Dengue” : Un trentenne residente nella cintura urbana di Treviso, appena rientrato da Bali, è stato colpito dalla febbre Dengue, malattia tropicale di origine virale. Il Dipartimento di prevenzione dell’Usl della Marca ha eseguito una disinfestazione attorno alla sua abitazione. Altri casi anche a Sassuolo e a Bologna.Continua a leggere

Estate : Avis Treviso - continuate a donare - c’è bisogno di sangue : Treviso, 23 lug. (AdnKronos) – L’Estate 2019, complice l’inizio delle ferie e l’ondata di calore che sta colpendo la Marca Trevigiana, impone di tenere alta l’attenzione sulla donazione di sangue ed emocomponenti. L’Avis Provinciale di Treviso rinnova l’appello alle 89 Avis comunali e a tutti i 31.720 donatori chiedendo loro di mettersi a disposizione delle unità di raccolta per garantire ...

Treviso : auto contro platano - due morti e due feriti : Treviso, 22 lug. (AdnKronos) – Alle 4,25 di stanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SS 13 Pontebbana in località Ponte della Priula dalla parte di Nervesa della Battaglia (Tv) per un’auto finita contro un platano: quattro persone coinvolte, di cui due persone decedute successivamente in ospedale. La squadra dei pompieri arrivati da Conegliano, hanno messo in sicurezza la vettura e soccorso insieme al personale ...

Treviso. Van esce di strada e si schianta contro platano : 2 morti e due feriti gravi : L'incidente è avvenuto nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 a Ponte della Priula, dalla parte di Nervesa della Battaglia (di fronte allo sfascia carrozze sulla Pontebbana, proprio prima del ponte). Quattro le persone coinvolte, due di loro non ce l'hanno fatta.Continua a leggere

Test Mantoux sui contatti del giovane di Treviso con tubercolosi : 26 esiti negativi su 28 : L'ufficio stampa dell'ULSS 2 Marca trevigiana della Regione Veneto ha pubblicato i risultati del Test Mantoux effettuato sui contatti dello studente ventenne colpito da tubercolosi: il ragazzo è stato dimesso dall'ospedale Ca' Foncello di Treviso e si trova attualmente in terapia domiciliare. Il Test Mantoux, eseguito su 28 persone che hanno avuto contatti con il ragazzo, è caratterizzato principalmente da un'iniezione intradermica di derivati ...

Maltempo in Calabria : volo da Venezia-Treviso a Lamezia dirottato a Bari - “deviazione dovuta alle condizioni meteo” : In riferimento all’ondata di Maltempo di ieri in Calabria e alla situazione all’aeroporto di Lamezia Terme, Ryanair comunica quanto segue: “Il volo da Venezia Treviso a Lamezia (15 luglio) è stato dirottato a Bari a causa di temporali sull’aeroporto di Lamezia. Il volo è atterrato senza difficoltà a Bari prima di proseguire per Lamezia, una volta migliorate le condizioni meteorologiche. Ryanair ha espresso le sue più ...

Maltempo - forti temporali in Calabria : due voli da Treviso e Roma non riescono ad atterrare a Lamezia Terme [LIVE] : Un forte temporale sta colpendo la Calabria centrale a Lamezia Terme trasformando il viaggio del volo Ryanair 5050 in una vera e propria odissea. Partito da Treviso alle 21:16 con un’ora e 20 minuti di ritardo, sarebbe dovuto arrivare a Lamezia da tempo ma dopo aver volato a lungo sui cieli di Tropea e della Costa degli Dei ha deciso di tornare indietro e sta risalendo, forse verso Bari dove potrebbe essere dirottato. AGGIORNAMENTO: anche ...