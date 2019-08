Salvini appeso a testa in giù | vignetta choc dalla Germania

Quella t-shirt choc al Gay Pride : "Salvini appeso a testa in giù…" : Pina Francone Durante il Milano Pride, un attivista Lgbt ha indossato una maglietta rosa piena di insulti verso il ministro dell'Interno "Salvini muori, Salvini crepa, Salvini Bastardo, “Salvini infame…appeso a testa in giù a piazzale Loreto". Insulti e minacce scritte nero su bianco – anzi, nero su rosa – su una maglietta indossata da un attivista Lgbt durante il Gay Pride. La Milano Pride Parade di sabato 29 giugno non è certo ...