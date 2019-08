Europa in rosso | indice tedesco Zew ai minimi da 8 anni

Borse Europa in rosso - Londra -2 - 47% : 18.49 Chiudono con perdite profonde e diffuse le principali Borse europee con la tensione generata sui mercati dall'escalation nella guerra commerciale Usa-Cina. A Londra l'indice Ftse 100 lascia sul terreno il 2,47% a 7.223 punti, mentre a Parigi l'indice Cac 40 arretra del 2,19 a 5.241 punti. Male anche Francoforte dove l'indice Dax perde l'1,89% a 11.658 punti. A Madrid il calo è dell'1,35% a 8.777 punti. A Milano l' Ftse Mib cala dell'1,3% ...

Europa League – Un petardo colpisce l’arbitro di Craiova-Honved - ambulanza in campo : i romeni rischiano grosso [VIDEO] : Al termine dei tempi supplementari, un petardo colpisce l’arbitro che si accascia a terra prima di esser portato via dall’ambulanza Un finale che fa male al calcio, un episodio increscioso che rovina il match di Europa League tra Universitatea Craiova e Honved. La squadra di Sannino esce di scena dopo i rigori, ma prima dei tiri dal dischetto succede l’impensabile: un petardo stordisce l’arbitro del match, il ...

Da Deutsche Bank a Boeing - il maxi-rosso delle trimestrali in Europa e Usa : Giornata con molti big mondiali dell’industria e del credito che hanno diffuso i dati trimestrali, da Deutsche Bank, a Daimler, a Boeing. Di prima mattina hanno fatto rumore i...

Il Torino torna in Europa League ma il bilancio è in rosso : Il Torino Fc torna in Europa League in seguito all’esclusione del Milan, ma il bilancio è in rosso. Dopo cinque anni in attivo il bilancio del club di Urbano...

Milan - UFFICIALE : fuori dall’Europa League. Arriva la risposta rossonera! : Milan EUROPA LEAGUE- Ora è UFFICIALE, il Milan dice addio all’Europa League. Il club rossonero è stato escluso dall’Uefa dalla seconda competizione europea. Stesso discorso per altre 15 squadre. Ecco l’elenco completo delle escluse: Galatasaray, Dnipro, Stella Rossa, Dinamo Mosca, CSKA Mosca, Partizan Belgrado, Ekranas, Cluj, Bursaspor, Inter Baku, Pallohonka, Targu Mures, Panathinaikos, Sion, Irtysh, […] L'articolo ...

Milan escluso dall’Europa League - nel comunicato del club una promessa ai tifosi rossoneri : Il Milan prende atto della decisione del TAS: il comunicato del club rossonero dopo l’esclusione dall’Europa League E’ arrivata oggi la sentenza che il Milan tanto temeva: il TAS ha deciso di escludere il club rossonero dalla prossima stagione di Europa League, una decisione arrivata arrivata in seguito al Consent Award stipulato tra Milan e Uefa, utile per rientrare il prima possibile nei paletti del Fair Play ...

Milan fuori dall'Europa League Le nuove sanzioni ai rossoneri : Il Tribunale arbitrale dello Sport, Tas, ha escluso il Milan dalle coppe europee per la stagione 2019-2020 per violazione delle regole sul fair play finanziario durante i periodi 2015/2016/2017 e 2016/2017/2018. E' quanto stabilito nel consent award raggiunto dal club rossonero con la Uefa davanti al Tas il 24 giugno. Segui su affaritaliani.it

Milan - arrivata la sentenza del Tas di Losanna : il club rossonero ufficialmente escluso dall’Europa League : Il Tas ha ufficializzato l’esclusione del Milan dalla prossima edizione dell’Europa League, il suo posto verrà preso dal Torino Il Milan non prenderà parte alla prossima edizione dell’Europa League, a deciderlo è adesso ufficialmente il TAS di Losanna con una sentenza pubblicata nella mattinata di oggi. Al posto del club rossonero ci sarà dunque il Torino, che partirà dai turni preliminari. La Roma invece avanzerà alla ...

Emergenza caldo in tutta Europa - incendi fuori controllo in Catalogna. Italia - 3 morti per malore. Venerdì bollino rosso in 16 città : incendi, decessi per malori e allarme per i livelli di ozono. Sono già molti i danni provocati dal caldo intenso che ha colpito l’Europa e che è destinato a prolungarsi anche nei prossimi giorni. Nella regione della Catalogna, in Spagna, circa 350 vigili del fuoco e sette aerei stanno fronteggiando l’incendio peggiore degli ultimi vent’anni, che sta mettendo in pericolo più di 20mila ettari di boschi e colline. In ...