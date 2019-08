Bergamo | incendio in Ospedale | un morto e otto pazienti intossicati

Una donna è morta questa mattina in un incendio nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Bergamo : Una donna di 20 anni è morta questa mattina in un incendio nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Bergamo , dove era ricoverata, mentre otto persone sono state intossicate dal fumo. L’ incendio è iniziato intorno alle 10 di martedì mattina e ha

Bergamo - incendio all’ospedale Papa Giovanni XXIII : morta paziente 20enne. Aperta indagine : Una paziente dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo è morta in un incendio scoppiato nella mattina del 13 agosto al terzo piano della torre sette dell’edificio. Quando le fiamme hanno iniziato a espandersi, i pazienti sono stati evacuati: 67 persone sono state portate all’esterno e messe in salvo dopo l’intervento dei vigili del fuoco. La vittima si trovava proprio nella stanza dalla quale è partito il rogo e non è stata ...