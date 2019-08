Antonella Clerici e Vittorio Garrone in vacanza in Normandia

Antonella Clerici e Vittorio Garrone : la conduttrice svela la loro abitudine mattutina : Antonella Clerici in vacanza in Normandia con il compagno Vittorio parla di una loro abitudine: “Ogni mattina” Antonella Clerici in questo momento si trova in vacanza in Normandia insieme a Vittorio Garrone. Lontana dal piccolo schermo, la conduttrice anche quest’anno ha deciso di spendere parte delle sue ferie nella regione francese con il compagno e […] L'articolo Antonella Clerici e Vittorio Garrone: la conduttrice ...

Miss Italia - Patrizia Mirigliani contro il rifiuto di Antonella Clerici : “Non è un concorso morto” : Miss Italia compie 80 anni e festeggia con un grande ritorno in Rai. A condurre il concorso di bellezza sarà Alessandro Greco e non Antonella Clerici, che ha rifiutato la proposta di Viale Mazzini. Un rifiuto commentato con dispiacere da Patrizia Mirigiliani, la patron del concorso: “Mi è dispiaciuto molto che Antonella si sia tirata indietro, sarebbe stata un’ottima conduttrice”, ha detto al settimanale Spy. “Le ...

Miss Italia - Patrizia Mirigliani si confida : il no di Antonella Clerici : Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia, si confessa: il ritorno in Rai della manifestazione, il no di Antonella Clerici e la risposta a chi pensa che sia un concorso morto Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia, si è confidata con il settimanale Spy (in edicola da domani 9 agosto). Tra un mese lo storico concorso […] L'articolo Miss Italia, Patrizia Mirigliani si confida: il no di Antonella Clerici proviene da Gossip e Tv.

Rai - Patrizia Mirigliani non ci sta : risposta raggelante ad Antonella Clerici dopo il gran rifiuto : Miss Italia torna in Rai per festeggiare gli 80 anni di storia, ma senza Antonella Clerici alla conduzione. "Mi è dispiaciuto molto che Antonella si sia tirata indietro, sarebbe stata un'ottima conduttrice", confida la patron del concorso, Patrizia Mirigliani, al settimanale Spy in edicola da vener

"Ecco perché ho detto si allo Zecchino d’oro". Antonella Clerici risponde su i social al rifiuto di Miss Italia - : Carlo Lanna Su Twitter Antonella Clerici spiega perchè ha accettato la conduzione dello Zecchino d'Oro e ha rifiutato Miss Italia, e a quanto pare non ha nessun rimorso in merito alla scelta Ha lasciato di stucco la decisione da parte di Antonella Clerici di rifiutare la conduzione di Miss Italia e di accettare quella dello Zecchino d’oro. Le ragioni della scelta arrivano su i social in cui, la giunonica e frizzante presentatrice, ...

Sanremo 2020 - Amadeus conduttore. Arriva la reazione di Antonella Clerici : “È la notizia che una persona aspetta per tutta la vita”. Così Amadeus nella serata di ieri ha commentato l’ufficialità che lo vuole conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2020. Una notizia incredibile, che ha dato tanta felicità al conduttore, alla sua famiglia e anche ai seguaci e appassionati di televisione, abituati ormai ai suoi toni alla sua eleganza, alla sua grande capacità di condurre un programma tv. Il giusto ...

Antonella Clerici da una seconda possibilità alla Rai - farà lo Zecchino d'Oro : Gli ultimi mesi non sono stati semplici per Antonella Clerici sul fronte lavorativo; alla presentazione dei palinsesti invernali, la Rai ha taciuto sulla possibilità di affidare nuovi progetti alla bionda conduttrice, che per tutta risposta ha deciso di non prendervi parte; ma oggi qualcosa sembra essere cambiato e Antonella ha deciso di non abbandonare, almeno per il momento, "Mamma Rai". Subito dopo la presentazione dei palinsesti invernali ...

Antonella Clerici : «Continuo a credere a questa storia d’amore» : Antonella ClericiAntonella ClericiAntonella ClericiAntonella ClericiAntonella ClericiAntonella ClericiAntonella ClericiAntonella ClericiAntonella ClericiAntonella ClericiAntonella ClericiAntonella ClericiAntonella ClericiAntonella ClericiAntonella ClericiAntonella ClericiAntonella ClericiAntonella Clerici non ha mai avuto problemi a dire quello che pensa. Specialmente dopo la presentazione dei Palinsesti della Rai, quando non aveva nascosto un ...

Sanremo 2020 - Amadeus conduttore : la reazione di Antonella Clerici : Amadeus prossimo conduttore del Festival di Sanremo: è ufficiale Dopo tantissimi rumor sulla futura conduzione di Sanremo 2020, ecco finalmente arrivare la tanto attesa ufficialità. Difatti, come riportato dal comunicato stampa della Rai diramato poco fa, sarà Amadeus il prossimo conduttore del Festival di Sanremo. Quest’ultimo, non solo presenterà la kermesse musicale più importante di Italia, ma sarà anche il direttore artistico. Una ...

Continua il sodalizio fra Antonella Clerici e la Rai : "Ho deciso di credere ad una lunga storia d'amore che dura da 33 anni" : Nessuna rottura, nessun distacco. Antonella Clerici non vuole tagliare i ponti con la Rai. Un rapporto messo a repentaglio nelle ultime settimane dopo un'assenza di peso nei palinsesti Rai 2019/20 e quindi la mancanza di nuovi progetti, la cancellazione di Sanremo Young e l'intervista-sfogo nella quale critica il direttore di Rai 1, Teresa de Santis. I retroscena di Blogo: Antonella Clerici e Rai ...

Antonella Clerici - l’annuncio a sorpresa : “Ecco quale programma condurrò in Rai” : “Ho pensato molto e ho deciso di credere ancora ad una lunga storia d’amore che dura da 33 anni con la Rai“. Esordisce così Antonella Clerici in un messaggio pubblicato sui suoi social che ha spiazzato tutti: poche righe, in cui la bionda conduttrice annuncia la sua decisione di rimanere a Viale Mazzini, spiegando di aver trovato finalmente un programma da condurre nella prossima stagione dopo l’esclusione dalla ...

Antonella Clerici resta in Rai/ 'Miss Italia? Ho rifiutato. Sì allo Zecchino d'Oro' : Antonella Clerici, con un post pubblicato sui social, chiarisce le motivazioni che l'hanno portata a rifiutare Miss Italia. Poi svela i prossimi progetti

Antonella Clerici - trovato accordo con la Rai : “Ecco cosa condurrò” : Antonella Clerici, trovato accordo con la Rai dopo le polemiche: “Condurrò lo Zecchino d’Oro” È arrivato come un fulmine a ciel sereno il tweet di Antonella Clerici che ha annunciato di aver trovato un accordo con la Rai, in seguito alle polemiche delle scorse settimane, che la vedevano fuori dai palinsesti Rai 2019/20. Ed è così che ha deciso di informare il suo pubblico con una lettera, in cui ha rivelato: “Farò lo ...

Antonella Clerici - accordo raggiunto con la Rai : ecco cosa farà : Quale programma condurrà Antonella Clerici nella prossima stagione televisiva Dopo giorni difficili e complicati Antonella Clerici ha finalmente trovato un accordo con la Rai. Dopo l’inaspettata chiusura di Sanremo Young, durato appena due edizioni, la bionda conduttrice sarà al timone dello Zecchino d’Oro. A confermare l’indiscrezione è stata la stessa Antonellina su Instagram, dove ha […] L'articolo Antonella Clerici, ...