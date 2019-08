Trump ha rilanciato la bufala secondo cui Jeffrey Epstein è stato ucciso dai Clinton

Fonte : wired

(Di lunedì 12 agosto 2019) Un’attivista mostra la foto di(foto: Stephanie Keith/Getty Images) Le notizie delle morti in carcere negli Stati Uniti finiscono di rado in prima pagina, ma ce n’è una che sta catturando particolarmente l’attenzione, dentro e fuori dai confini nazionali. Si tratta di quella di, un ricco finanziere 66enne che vantava nella sua cerchia di amici personaggi come Bill, il principe Andrea del Regno Unito e Donald. Di lui, il presidente degli Stati Uniti in carica nel 2002, in un pezzo del New York dedicato al “misterioso uomo dei soldi internazionale” aveva detto: “Conosco Jeff da 15 anni. È un tipo incredibile. È divertente e pare gli piacciano le giovani donne come a me, e molte sono particolarmente giovani”. La morte diè morto sabato 10 agosto in carcere a Manhattan, dove si trovava da circa un mese ...

