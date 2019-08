Salvini parte in minoranzaMa i dem temono il blitzper le assenze di Ferragosto

Matto Salvini - Pietro Grasso : il piano per non andare alle urne? Non partecipare al voto di sfiducia su Conte : "Non vedo perché io e tutti i senatori di opposizione, di LeU, del Misto, del Pd, ma anche di centrodestra dovremmo trasformarci nei 'volenterosi carnefici' al servizio di Salvini, e votare allegramente l'assurdo di una mozione di sfiducia al governo presentata da ministri tuttora ipocritamente e ve

Crisi di governo - Grasso all’opposizione : “Non facciamo il lavoro sporco di Salvini. Non partecipiamo al voto su mozione di sfiducia” : I senatori dell’opposizione fuori dall’aula quando si voterà la mozione di sfiducia a Giuseppe Conte. È la proposta lanciata da Pietro Grasso. “Non ho alcuna intenzione di ballare sulla musica suonata da Salvini, una musica pericolosa”, scrive l’ex presidente del Senato in un post su facebook. Che prima di spiegare il suo punto di vista, ci tiene a sottolineare: “Del governo Lega-5Stelle penso il peggio, l’ho ...

Salvini vince in tutti i casi. La Lega parte favorita in tre scenari in caso di elezioni anticipate : Comunque vada, in tutte le ipotesi sarà la Lega a essere premiata da un eventuale ritorno alle urne. Nell’ipotesi di elezioni anticipate, sono tre le diverse possibili ripartizioni dei seggi della Camera e del Senato, così come elaborate sui dati dell’ultima Supermedia di AGI/YouTrend dello scorso 1 agosto, che indicano la Lega al 36,8%; il Pd al 21,7%; M5s al 17,6%; Forza Italia al 7,3%; Fratelli d’Italia al ...

Salvini in Abruzzo - Fina (PD) : "Propaganda sfacciata - noi dalla parte dell'Unità Nazionale : Pescara - "Il Ministro 'De Sade' in un tour di propaganda estiva arriva nella nostra regione. Salvini vuole rivolgersi ai masochisti del meridione. Noi, che non abbiamo questa devianza, non lo accoglieremo e non lo applaudiremo”: lo dice il segretario del Partito Democratico abruzzese Michele Fina alla vigilia della visita del leader della Lega. Per Fina “la sfacciataggine della propaganda è arrivata a un punto tale da ...

Rifiuti Roma - la società lombarda partecipata da Salvini vuole un inceneritore a Tarquinia : “Arrampicata sportiva sul camino” : Un inceneritore da quasi mezzo milione di tonnellate annue sul litorale a nord di Roma, sul cui camino si potrà praticare arrampicata sportiva. È quanto emerge dal progetto presentato in Regione Lazio dalla A2a Spa, la società di proprietà dei comuni di Milano e Brescia, partecipata in minima parte – 3.500 azioni – anche dal vicepremier Matteo Salvini. L’impianto dovrà ora essere sottoposto alla procedura di assegnazione ...

Russia. Parla l’uomo che disse a Salvini : “Non partecipare all’incontro” : La questione dei fondi russi continua a tenere banco. Stavolta a Parlarne è l’ex vicepresidente di Confindustria Russia, Fabrizio Candoni. Nella sua intervista al Corriere della Sera e a La Stampa, dice di essere stato con Salvini a Mosca il giorno prima dell’incontro al Metropol e di avergli sconsigliato di partecipare. Lui e il vicepremier leghista sono amici da tempo, e racconta: “Abbiamo la casa a Pinzolo, i nostri figli ...

Salvini in tour al Centro-Sud tra spiagge e mercati del pesce : tutte le date - si parte da Sabaudia : Matteo Salvini lancia il tour che passa anche per le spiagge. parte mercoledì da uno stabilimento balneare a Sabaudia, il tour nel Centro-Sud di Matteo Salvini. Sette regioni in cinque giorni e diversi comizi sulle spiagge, puntellano un’agenda fittissima. Il programma, divulgato stamane, si apre mercoledì nel Lazio con un comizio nello stabilimento balneare di un hotel di Sabaudia, mercoledì mattina. Prosegue con un aperitivo presso una ...

Polemiche sull’inno al Papeete - Difesa attacca Salvini. Ministro : “Siamo su ‘Scherzi a parte'” : Le Polemiche sollevate per la presenza al Papeete di Milano Marittima "non le guardo più, ha detto il Ministro dell'Interno Matteo Salvini, che poi si è chiesto in modo retorico: "Uno non può andare con i figli in spiaggia a torso nudo, a cantare e a fare il bagno?". Anche i vertici della Difesa lo hanno criticato per l'utilizzo dell'inno di Mameli.Continua a leggere

Salvini in consolle fa il deejay tra le cubiste : parte l’inno d’Italia e il leader della Lega reagisce così : Matteo Salvini torna in consolle al Papeete beach di Milano Marittima. A torso nudo, in costume da bagno, il leader leghista si è immerso tra la folla che gremisce la spiaggia e ha raggiunto il deejay in consolle. Il ministro dell’Interno, un cocktail in mano, ha posato per foto e selfie, poi ha indossato le cuffie mentre partiva in sottofondo l’inno di Mameli, cantato dai giovani in spiaggia ma non dal leader della Lega. Dopo ...

Gozi risponde a Salvini : “Vediamo documenti alla mano chi ha fatto di più gli interessi dell’Italia. Partendo dall’immigrazione” : “Quando vuole ci possiamo confrontare. Così, documenti alla mano, vediamo chi ha fatto di più gli interessi dell’Italia. Partiamo dall’immigrazione magari, visto che non si è presentato all’incontro dei ministri dell’Interno europei”. risponde così Sandro Gozi, ex sottosegretario dem agli Affari europei nei governi Gentiloni e Renzi e già candidato alle Europee in Francia con il partito di Emmanuel Macron, alle durissime critiche ...

Salvini : gesto commovente da parte della Polizia : Roma – “Sirene all’unisono delle volanti della Polizia di Stato, davanti al Comando Generale dei Carabinieri. gesto commovente”. Lo scrive su twitter Matteo Salvini, vicperemier e ministro dell’Interno. In un altro tweet dice: “Gli italiani si stringono a voi, e pregano per Mario e per tutti i servitori dello Stato che hanno dato la propria vita per difendere quella dei loro connazionali e che chiedono ...

Lega-Russia - Conte al Senato : “Savoini era in delegazione a Mosca su richiesta del Viminale. Da parte di Salvini nessuna informazione” : Gianluca Savoini, l’uomo della presunta trattativa di fondi russi per finanziare le Europee della Lega, era a Mosca lo scorso luglio e poi di nuovo a ottobre, quando ci fu l’incontro all’hotel Metropol, al seguito del Viminale. Mentre partecipò al forum Italia-Russia organizzato alla Farnesina in occasione della visita di Vladimir Putin, partecipando poi alla cena con il presidente russo, su richiesta del consigliere di Matteo ...

Migranti - Macron sull'assenza di Salvini al vertice : "Non si guadagna mai nulla non partecipando" : L'assenza del Ministro dell'Interno Matteo Salvini dal vertice dei Ministri dell'Interno dei Paesi UE che si è tenuto oggi a Parigi - il diretto interessato ha preferito disertare e inviare i tecnici del Viminale - non è passata inosservata e a margine dell'incontro il presidente francese Emmanuel Macron, che aveva voluto quel vertice dopo le polemiche che lo aveva travolto sui respingimenti illegali al confine tra Italia e Francia, non ha ...

