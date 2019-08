Nuove offerte Amazon dal 12 agosto | più sconti per Huawei P30 Lite | P Smart e OnePlus 6T

Samsung Galaxy S10e e non solo tra le Nuove offerte degli X-Days di MediaWorld : MediaWorld lancia nuove offerte online con i suoi X-Days, validi dal 6 al 21 agosto 2019: andiamo a scoprire tutte le offerte su smartphone Android e wearable con spedizione gratuita. L'articolo Samsung Galaxy S10e e non solo tra le nuove offerte degli X-Days di MediaWorld proviene da TuttoAndroid.

NT Mobile cambia pelle e si rilancia : Nuove offerte - nuove SIM 4G e passaggio a rete Vodafone : NT Mobile cambia pelle e si rilancia: nuove offerte, nuove SIM 4G e soprattutto il passaggio da rete TIM 3G a rete Vodafone 4G.

Noitel festeggia il passaggio alla rete 4G Vodafone con un nuovo logo e Nuove offerte da 2 - 99 euro : Dopo una lunga attesa, Noitel Mobile festeggia il passaggio alla rete 4G di Vodafone con un nuovo logo e nuove offerte, a partire da 2.99 euro al mese.

Al via le rimodulazioni Wind Tre - insieme alle Nuove offerte per l'estate : Wind e Tre stanno iniziando a mandare oggi i primi SMS relativi alle rimodulazioni che colpiranno alcune offerte a partire da agosto/settembre.

Settembre inizierà con Nuove rimodulazioni Vodafone di 2 - 99 euro : prime offerte coinvolte : Un'estate a dir poco calda quella che stiamo vivendo con le rimodulazioni Vodafone qui in Italia. Dopo aver preso atto dell'avvio dei rincari per determinati piani lo scorso 7 luglio, come avrete del resto notato anche dal nostro approfondimento, quest'oggi tocca fare i conti con una nuova comunicazione ufficiale da parte della compagnia telefonica. Frammentarie le notizie riguardanti gli utenti coinvolti, ma un primo bilancio come potrete ...

Ecco le Nuove offerte a rate di TIM per le serie Huawei P30 e Mate 20 : TIM ha aggiornato il proprio listino smartphone con nuovi prezzi per i modelli delle serie Huawei P30 e Mate 20

Ecco le Nuove offerte di TIM dedicate all'Universiade Napoli 2019 : Inizia oggi l'Universiade estiva Napoli 2019 e TIM, Digital Partner della manifestazione, ha annunciato che attiverà delle offerte locali.

Motori – S?koda aggiorna la sua intera gamma - proponendo Nuove interessanti offerte [PREZZI e FOTO] : In occasione del passaggio al Model Year 2020, la gamma S?koda e` interessata da aggiornamenti relativi all'offerta di Motorizzazioni, ai sistemi di sicurezza attiva e all'estetica. A meno di un mese dal lancio sul mercato italiano, l'offerta commerciale di SCALA si completa con l'introduzione di nuove combinazioni motore/trasmissione. Alla base dell'offerta si colloca ora il 1.0 TSI 95 CV con cambio manuale a 5 ...

Occhio a 2 Nuove offerte 3 Italia : manca il traffico dati in roaming : Una cosa assai curiosa è successa con l'aggiornamento delle offerte di 3 Italia, due delle quali (PLAY Tourist e Super Internet Express 100 GIGA) non includono il traffico dati in roaming UE, come invece previsto dalla normativa vigente (ne ha parlato 'mondo3'). Per procedere all'attivazione di queste due tariffe occorre, infatti, firmare un modulo specifico in cui il cliente dichiari in maniera inequivocabile di accettare le condizioni di cui ...