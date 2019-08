Meteo LIVE | il nowcasting di MeteoWeb | forte temporale verso Torino | rovesci diffusi al

Meteo LIVE - il nowcasting di MeteoWeb : nubi irregolari e qualche breve rovescio sui rilievi - ma localizzato : Giornata piuttosto tranquilla, quella odierna, su tutto il Paese. Non si sono registrati, né sono in atto, fenomeni particolarmente significativi. C’è stata una certa attività cumuliforme pomeridiana in prossimità un po’ di tutti rilievi più importanti e nubi irregolari sono ancora presenti, ma i fenomeni associati sono stati e sono davvero scarsi. Stato del cielo e fenomeni qualche addensamento più acceso, come visibile ...

Meteo LIVE - il nowcasting di MeteoWeb : violenti temporali su parte del Friuli - locali in Appennino [MAPPE] : Come preventivato nelle nostre previsioni mattutine per questo pomeriggio, i settori friulani centro-orientali, in particolare i settori a Nord/Nordest di Udine, stanno vivendo la fase temporalesca più accesa. Da quasi due ore, in particolare, nubi cumuliformi ad elevato sviluppo verticale, si sono sviluppate sull’area tra Gemona del Friuli, Buja, Tarcento, Tricesimo, Nimis, dando luogo a fenomeni violenti sotto forma di temporali forti, ...

Meteo - il nowcasting di MeteoWeb : temporali irregolari in atto sull’Appennino centrale e al Nord\Est [LIVE] : Addensamenti con rovesci e temporali stanno riguardando, nella giornata odierna, anche parte dei settori centrali. Si tratta essenzialmente delle aree appenniniche tra Emilia-Romagna, Toscana, qualcuno sconfinate anche sul Nord Marche, area San Marino e verso il Nord della Lazio. Fenomeni abbastanza localizzati, tuttavia presenti qua e là e, nelle ultime due ore, più intensi tra il Nordest della Toscana e l’Appennino Bolognese, Romagnolo ...

Meteo LIVE - nowcasting di Meteoweb : forti temporali in atto tra Lombardia e Veneto. Evoluzione con MAPPE : Insiste una certa attività temporalesca anche in queste ore serali su diversi settori del Nord. L’instabilità più accesa è accorsa nell’ultima ora tra Est Milanese, Sud Bergamasco e soprattutto Bresciano. temporali violenti, in particolare, tra Rivolta d’Adda, Pandino, Bagnolo Cremasco,Ripalta Cremasca, Crema, Offanengo, con colpi di vento intensi e anche nubifragi. Il nucleo intenso si sta spostando verso Est prendendo in ...

Meteo LIVE - il nowcasting di MeteoWeb : violenti temporali in Lombardia - attenzione in serata. Allarme grandine [MAPPA] : Ancora un pomeriggio temporalesco, con fenomeni spesso anche di forte intensità che nelle ultime ore hanno imperversato, dal Biellese, Novarese, nel Nord Piemonte, verso l’alta Lombardia, Varesotto, Comasco, anche Milanese. Fenomeni particolarmente intensi nelle ultime due ore su area Busto Arsizio poi anche al Nord di Milano, con locali nubifragi e colpi di vento intensi. Al momento, un fenomeno intenso lo registriamo tra Milano Sud e ...

Meteo - il nowcasting di MeteoWeb : temporali localizzati sulle Alpi - i più forti sulle Dolomiti [LIVE] : Ancora una giornata con tempo in gran parte stabile e soleggiato sul Paese. Tuttavia, come accennato nell’editoriale mattutino, focolai temporaleschi sono presenti su alcuni settori Alpini e preAlpini, in particolare orientali. Nell’ultima ora, celle connettive con temporali associati hanno interessato i settori estremi nordorientali dell’Alto Adige, ora in trasferimento e in azione verso l’alto Veneto, area Cortina ...

Maltempo - tromba marina al largo di Genova : inizia il weekend di fenomeni Meteo estremi [FOTO LIVE] : Dopo il violento nubifragio di ieri sera a Torino, stamattina una tromba marina ha interessato le acque del Golfo di Genova, appena al largo dal capoluogo ligure. A Genova il cielo è coperto con +26°C e debole pioggia, ma nel corso della giornata arriveranno dal mare intensi temporali. E’ alto il rischio di nuove trombe d’aria come quella che stamattina è stata avvistata dalle coste da migliaia di osservatori (vedi foto nella gallery ...

Meteo USA - l’uragano Barry tocca terra in Louisiana : 100 mila persone senza luce - paura nel ricordo di Katrina [FOTO LIVE] : Oltre 100 mila persone sono rimaste senza corrente elettrica in Louisiana, nel sud degli Stati Uniti, a causa della tempesta Barry che si sta abbattendo sullo Stato. Nelle scorse ore, da quando la tempesta ha raggiunto la terraferma, sono state evacuate diverse centinaia di persone. La tempesta, quando ha toccato la terraferma in Louisiana, ha perso potenza. E’ stato declassato a tempesta tropicale. Secondo i dati del National hurricane ...

Allerta Meteo - temporali esplosivi al Centro/Sud : allarme a Roma e in Puglia. Ultime ore di caldo in Sicilia - +42°C a Catania [LIVE] : Allerta Meteo – Il furioso maltempo che da giorni sta colpendo l’Italia provocando gravi danni, feriti e purtroppo ieri anche una vittima nelle Marche, si sta spostando oggi (come ampiamente previsto su MeteoWeb sin dalla scorsa settimana) anche al Centro/Sud. Poco fa Pescara è stata devastata da una grandinata incredibile, che ha provocato decine di feriti, mentre la Riviera del Conero nelle Marche sta ancora contando i danni dopo ...

Meteo - nel pomeriggio il picco massimo dell’ondata di caldo africano : oltre +40°C al Centro/Nord [DATI LIVE] : L’ondata di caldo africano raggiungerà oggi pomeriggio il picco massimo al Nord Italia: tra le 17:00 e le 20:00 arriveranno le masse d’aria più calde, al punto che le temperature massime giornaliere si potranno raggiungere nel tardo pomeriggio. Intanto fa già caldissimo in tutto il Nord e nelle Regioni Centrali Tirreniche. Alle 12:30 del mattino abbiamo già +37°C a Firenze e Grosseto, +36°C a Roma, Milano, Latina e Ferrara. Molte ...

Meteo Torino : sforati i livelli di ozono - allerta nei prossimi giorni : A causa dell’elevata temperatura ieri a Torino si sono verificati dei superamenti della soglia di informazione dell’ozono. Perdurando le attuali condizioni di forte irraggiamento solare ed elevate temperature, altri superamenti potrebbero aver luogo nei prossimi giorni. L’assessorato all’Ambiente ricorda pertanto di evitare attività ricreative con esercizio fisico intenso all’aperto nei luoghi soleggiati; di evitare, nei lavori ...