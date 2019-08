Grillo:volano avvoltoi,sceriffo in fuga

"Loè indalla città, attraversa a gran velocità gli stati del Sud accolto da fischi. 'Ma come,scappi dal dovere cercando rifugio qui... per chi ci hai preso,?'" Così sul suo blog Beppe. "di nuova generazione:persuasori.Una nuova specie di sciacallaggio:anziché attendere la fine cercano di convincerti che è già avvenuta. Ma è solo un'illusione per la calura. Passate defezioni e allucinazioni basta farsi trovare uniti e parlare con gente elevata e non in caduta libera".(Di lunedì 12 agosto 2019)