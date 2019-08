Così il governo cinese sta costruendo l' intervento armato a Hong Kong

Lo scontro nel governo sulla Tav non era mai stato Così acceso : Lega e 5 stelle al duello sulla Tav. Il movimento ribadisce la sua contrarietà e promette che in Parlamento si opporrà a un'opera che definisce "inutile, antistorica, dannosa", e lo scontro tra i soci di maggioranza si fa via via più aspro con i toni che si avvicinano sempre più a quelli di una sfida. Durissimo il commento della Lega al post pubblicato sul Blog delle stelle. Il Carroccio affida la risposta ai capigruppo di ...

Dal decreto Genova allo Sbloccantieri. Così si sono rotti i rapporti tra Cantone e il governo : Nastro riavvolto al 18 luglio, giovedì scorso. É mattina quando Raffaele Cantone varca la soglia di palazzo Chigi. Ad attenderlo, nel suo studio, c’è Giuseppe Conte. Cantone entra con una consapevolezza forte: non c’è un uomo per tutte le stagioni e la sua di stagione, quella alla guida dell’Autorità nazionale anticorruzione, è terminata. Con nove mesi di anticipo rispetto alla ...

Autonomia - Fontana e Zaia all’attacco di Conte : “Premier coinvolto in una cialtronata. Così il Governo non ha più senso” : Una “cialtronata” il premier Giuseppe Conte “è stato coinvolto”. E un Governo che “non ha più senso” se non si procede con l’Autonomia alle regioni del Nord. Attilio Fontana e Luca Zaia, rispettivamente presidenti di Lombardia e Veneto in quota leghista, ci vanno giù pesante, in un’escalation di attacchi al M5S che li avevano già visti protagonisti nella giornata di venerdì. La proposta delle due ...

Governo in fibrillazione - botta e risposta di Salvini e Di Maio : "Governi col Pd" - "Menti - Così isolati come la Grecia" : Bordate social tra i due vicepremier con Salvini che accusa di Maio di tradimento e il pentastellato che gli risponde per le rime: "La Lega voleva votare per la von der Leyen, ha cambiato idea per la storia del commissario Ue"

FLAT TAX/ Così il Governo può evitare il danno della finta tassa piatta : Sembra che la Lega stessa abbia cambiato idea sulla FLAT tax, mediante un piano che non pare però poter essere molto efficace

Salvini : «Governo avanti Così con M5S? Vedremo» : «Vedremo». così ha risposto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ai giornalisti che gli chiedevano se - alla luce dei nuovi scontri di oggi - si può andare avanti...

Governo : Renzi - ‘ha ragione Salvini - Così non si va avanti…’ : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Siamo sempre davanti a un Truman show. Questi litigano dalla mattina alla sera. Ha ragione Salvini: così non si va avanti…”. Lo dice Matteo Renzi a Zapping su Radio Rai 1.L'articolo Governo: Renzi, ‘ha ragione Salvini, così non si va avanti…’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Governo : Di Maio - ‘stop armi per conflitto Yemen - Così si frena immigrazione’ : Roma, 11 lug, (AdnKronos) – “Avete visto in questi anni foto di bombe che dalla Sardegna che stavano partendo per essere esportate” verso l’Arabia per il conflitto in Yemen. “Ci abbiamo lavorato per un anno e oggi in Cdm si è concluso l’iter che d’ora in poi dirà all’autorità nazionale che si occupa dell’export di armamenti di bloccare qualsiasi contratto in essere o nuovo contratto che ...

Corbo : “Patto di ‘governo’ nel Napoli : da Icardi a Insigne - Così ADL e Chiavelli lanciano la sfida a Juventus e Inter” : Antonio Corbo scrive di un patto di ‘governo’ nel Napoli nel suo editoriale per Repubblica ‘Il Graffio’ C’è un patto di governo nel Napoli, lo spiega Antonio Corbo nel suo editoriale per Repubblica ‘Il Graffio’ “C’è un contratto di governo anche nel Napoli. Lo hanno definito in aprile De Laurentis e Chiavelli. Niente è scritto. Solo parole chiare e ferme condivise da due personaggi impegnati ...

Mediterranea - la portavoce Alessandra Sciurba : "Così il governo italiano finanzia i trafficanti libici" : La guerra passa anche per la più infame delle accuse, quella rivolta dalla ong Mediterranea al governo italiano, nei fatti a Matteo Salvini. A parlare è ancora una volta Alessandra Sciurba, portavoce della ong a cui fa riferimento Alex, la barca a vela che sabato ha fatto irruzione al porto di Lampe

Fondi allo sviluppo - Oxfam : “Il governo taglia 860 milioni per i Paesi più poveri. Così è difficile limitare le migrazioni” : Aiutiamoli a casa loro, ma un po’ meno di prima. Nonostante le intenzioni manifestate in campagna elettorale, e non solo, il governo gialloverde non sta utilizzando il principale strumento nelle mani dell’Italia per sostenere l’economia dei Paesi d’origine di gran parte dei migranti e su cui si sta giocando una durissima battaglia politica, anche all’interno dell’esecutivo. Si tratta degli Aiuti pubblici allo sviluppo (Aps), ...

Giorgetti avvisa i grillini : Così il Governo cade : Il numero due leghista Giancarlo Giorgetti pone un ultimatum al premier Giuseppe Conte, a Luigi Di Maio e a tutti

Sondaggi politici Ipsos : consenso per il governo mai Così in basso : Sondaggi politici Ipsos: consenso per il governo mai così in basso Nuova rilevazione di Ipsos per il Corriere della Sera. Interessante il dato sul consenso accordato al governo giallo-verde: per la prima volta dall’insediamento è sceso sotto quota 50%. Sondaggi politici Ipsos: intenzioni di voto in linea con le Europee Nessun particolare cambiamento da segnalare, secondo Ipsos, nelle intenzioni di voto a poco più di un mese dal voto per ...

Governo - Gino Strada : “Prima gli italiani? Idea come quella di Hitler. Credo che gli italiani non siano Così coglioni” : “Non mi piace l’Idea che la società sia come una giungla, l’Idea del prima gli italiani o dell’America first è come quella di Hitler”. Dal palco del teatro del Verme di Milano dove si stanno celebrando i 25 anni di Emergency (qui la diretta dell’evento), il fondatore Gino Strada attacca la Lega e il suo leader Matteo Salvini: “La soluzione è fare piazza pulita di questo coacervo di fascisti e di coglioni di Salvini and company dunque spero ...