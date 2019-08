Bari | lumini e fiammelle per Giorgia uccisa da un' auto a 18 anni | Un fiore reciso

Fonte : repubblica

(Di lunedì 12 agosto 2019) In tantissimi hanno partecipato alla fiaccolata per ricordare la 18enne travolta mentre era in bicicletta. Tra loro anche il sindaco Decaro. Il dolore dei familiari il ricordo degli amici

