Aggressione ad Ozil e Kolasinac | arrestati due uomini

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 11 agosto 2019) Novità importanti per quanto riguarda l’a Mesut Özil e Sead, i due calciatori non sono stati convocati per la gara di oggi a Newcastle per motivi di sicurezza, I Gunners hanno vinto con il risultato di 0-1. Nel dettaglio la polizia inglese ha arrestato due, i due calciatori lo scorso 25 luglio a Londra, hanno subito un’da alcuniarmati di coltelli che hanno cercato di rubare la vettura di, immediato l’intervento diche è riuscito ad affrontarli e costretto i ladri alla fuga, oggi i duesono stati.L'articoloaddueCalcioWeb.

DiMarzio : #Kolasinac e #Ozil, fermati due presunti aggressori - CalcioNews24 : Arsenal, aggressione a Ozil e Kolasinac: arrestati presunti colpevoli - FinallyGio459 : RT @DiMarzio: #Kolasinac e #Ozil, fermati due presunti aggressori -