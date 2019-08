Sparatoria in un centro islamico vicino a Oslo

Usa - Sparatoria in un centro commerciale in Texas : sarebbero almeno 20 i morti : Un terribile fatto di cronaca si è verificato ieri, sabato mattina 3 agosto, al El Paso, in Texas, negli Stati Uniti. Secondo quanto si apprende dalla stampa internazionale, un uomo poco più che 20enne, Patrick Crusius, originario di una cittadina vicino Dallas, ha aperto il fuoco all'interno del centro commerciale 'Cielo Vista', uno dei più frequentati della zona, anche perché all'interno ospita un supermercato della celebre catena Walmart. Il ...

Far West nella notte di Napoli : rapina con Sparatoria al centro scommesse - ferito dipendente : QUARTO - Una rapina a mano armata con sparatoria è avvenuta ieri sera dopo la mezzanotte in via Campana, in una sala scommesse nei pressi dell'ingresso dello svincolo della Strada Statale...

Terni - la Sparatoria in centro : straniero ferisce un carabiniere : Redazione A Terni un carabiniere viene ferito da uno straniero. Dopo la colluttazione, l'uomo ruba la pistola d'ordinanza e spara quattro colpi muovendosi a semicerchio. Video: Facebook Matteo Salvini carabiniere immigrazione sparatoria Persone: Matteo Salvini ...