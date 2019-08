L' ultima tentazione di de Magistris | candidarsi al Parlamento con il Pd

Rompere sulla manovra. L'ultima tentazione della Lega : Lo chiama "quello lì" Di Maio, riferendosi a Salvini. In un incontro a porte chiuse con gli attivisti di Cosenza, il vicepremier M5s non fa mistero della sua irritazione: "L'atteggiamento della Lega è insopportabile. Ogni volta - ha spiegato - che si deve approvare un provvedimento, in Parlamento o in Consiglio dei ministri, ci dobbiamo sedere a un tavolo io, Conte e quell'altro là e dobbiamo fare un accordo. Ogni volta". Una sorta di ...