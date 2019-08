Governo | Gelmini | ‘centrodestra attui percorso chiaro e condiviso’

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 10 agosto 2019) Roma, 10 ago. (AdnKronos) – ‘In queste ore non si decidono solo le sorti di un, ma la possibilità per l’Italia di uscire da una lunga fase di scelte economiche sbagliate che l’hanno condannata alla crescita zero e di dare al Paese unforte, autorevole e coeso. Forza Italia è determinata ad arrivare quanto prima al voto, per consentire alche nascerà dopo le urne, di scrivere una finanziaria che blocchi l’aumento dell’Iva, tagli le tasse e le spese improduttive e rassicuri i mercati. Per fare questo serve da parte del centrodestra la necessaria chiarezza e un’assunzione di responsabilità collettiva, quella che abbiamo messo in campo per vincere tutte le ultime elezioni regionali e che ‘prevedibilmente’ dovremo applicare ai prossimi appuntamenti elettorali dell’autunno prossimo e della primavera ...

