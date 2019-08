Carabiniere sparò al ladro | viene assolto ​Ma l' Arma vuole cacciarlo

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 10 agosto 2019) Giuseppe De Lorenzo I banditi volevano investirlo. Il maresciallo usò legittimamente l'. Ma ora rischia la carriera. L'avvocato: "Così i militari hanno paura ad usare la pistola" Immaginate la scena: unrischia di essere investito da banditi che vogliono ucciderlo, tira fuori l', esplode un colpo e subito finisce nel vortice di inchieste, visite mediche, sanzioni, processi. Vicenda già vista. Stavolta però il militare in questionedalla magistratura, per aver utilizzato legittimamente la pistola. Bisognerebbe esultare, direte voi. E invece no: perché l'sta pensando di togliergli uniforme e distintivo, in sostanza di licenziarlo. Nonostante l'assoluzione. Non si tratta di una delle classiche barzellette sui carabinieri che si raccontano sotto l'ombrellone per far ridere amici e parenti. Ma dell'assurda storia (vera) di un maresciallo ...

