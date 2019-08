Vauro contro Salvini | La crisi di governo è un colpo di Stato

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 9 agosto 2019) Pina Francone Il vignettista all'attacco del leader della Lega, ma non risparmia neppure il Movimento 5 Stelle e il premier Conte: "Sono schifato"Senesi è un fiume in piena. E ne ha per tutti. In primis, per Matteo, ma la sua furia si abbatte ancheil Movimento 5 Stelle e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte In collegamento video con lo studio di Stasera Italia Estate, il vignettista commenta duramente ladi. E lo fa così: "Io sono schifato, umiliato e indignato come cittadino italiano: le sorti del nostro Paese noi dobbiamo aspettare di conoscerle con un comizio di piazza, anzi di spiaggia…? Agosto, tradizionalmente, è il mese dei colpi di. Secondo me, questo, è undiche è iniziato con un contratto che non significa assolutamente nulla, se non un accordo di potere, con degli imbecilli che hanno fatto da carro ...

gpaletti53 : Vauro contro il voto: “E’ colpo di Stato” - gia___p : @mariandres2014 @LaLestofante @vauro Non credo proprio !!! A sinistra sinistra cominciano a fare i troll contro dem… - VanniRestelli : @SoniaGrotto Vauro, sei perfetto contro la stitichezza!?????? -