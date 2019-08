Razzismo e violenze | chiuso stabilimento a Chioggia

Fonte : tg24.sky

(Di venerdì 9 agosto 2019)Il questore di Venezia ha disposto la sospensione per 15 giorni della licenza al "Cayo Blanco", unobalneare di-Sottomarina. Accertati episodi in cui i buttafuori hanno picchiato i clienti o hanno filtrato l’ingresso in base al colore della pelle

