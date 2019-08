La Sampdoria perde Praet ma Ferrero non cede “per ora” a Vialli

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 9 agosto 2019) Ormai è ufficiale. Laha venduto Dennisal Leicester per la cifra di 21 milioni di euro oltre ai bonus. Come sottolineato dal mister Di Francesco, si tratta di una perdita importante per il centrocampo dei blucerchiati, ma al momento è importante concentrarsi sugli obiettivi di mercato, portando a casa almeno un’ala il prima possibile. Dall’altro lato, a tenere banco è la trattativa per la vendita del club al gruppo Dinan e Knaster, rappresentato da Gianluca. L’operazione si è ulteriormente complicata e, stando alle ultime notizie, potrebbe addirittura saltare. Laincassa, ma adesso occorre investire La società di Corte Lambruschini, tra le cessioni di Andersen prima e quella dipoi, ha già incassato circa 50 milioni di euro dai quali bisogna però togliere i soldi spesi per gli acquisti e i riscatti effettuati (Jankto, Ferrari e Audero). Il ...

GiuseppeLepera5 : Uno dei migliori calciatori del campionato italiano. La Samp perde tanto con questa cessione. Il Leicester fa un af… - strider1982 : @RadioSportiva Un altro che perde il senno come Bagatta. Tornate ad intervistare chi ama la Sampdoria e vuole il suo bene @RadioSportiva -