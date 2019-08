La crisi di governo non metta in difficoltà Roma sui rifiuti avverte la

Il governo di scopo il più probabile Ecco la crisi vista dai mercati : Quali sono gli scenari più probabili sul nostro Paese che circolano sui tavoli degli strategist dei grandi fondi internazionali? Cosa si augurano in Italia i grandi investitori istituzionali, ora che la Lega ha presentato la mozione di sfiducia nei confronti del governo Conte? Affaritaliani.it lo ha chiesto a Vincenzo Longo, market strategist di IG Markets. Segui su affaritaliani.it

Governo Conte crisi - ultime notizie ecco la mozione di sfiducia al Senato : Governo Conte crisi, ultime notizie ecco la mozione di sfiducia al Senato Governo Conte crisi: ricapitolando le ultime tappe fondamentali della rottura tra Lega e MoVimento 5 Stelle è possibile certamente affermare che il punto di non ritorno è stato il voto sulla Tav. Un voto che ha sancito una spaccatura definitiva tra la Lega favorevole alla realizzazione dell’opera pubblica ed i 5 Stelle che hanno sempre dichiarato la loro ...

Tutte le misure a rischio a causa della crisi di governo : Dall'Assestamento di bilancio, che insieme al dl "salva conti" rientra nel piano del governo per evitare la procedura d'infrazione europea, al salario minimo, fino all'ultimo decreto legge con le tutele sui rider, il sostegno alle aziende in crisi e lo stop all'immunità per gli attuali gestori dell'ex Ilva, approvato dal Consiglio dei ministri "salvo intese" nei giorni scorsi. Questi sono alcuni dei provvedimenti rimasti ...

Raggi : crisi governo non deve fermare iter progetti e poteri speciali : Roma – “La crisi sara’ risolta da Conte e Mattarella nel migliore dei modi. Ma non vorrei che la crisi di Governo avesse ripercussioni sulla citta’ di Roma, soprattutto sulla questione dei rifiuti. Devono poi essere portati avanti anche altri temi come quello sui poteri speciali o i finanziamenti. Mi auguro che tutto cio’ venga portato avanti nell’interesse della Capitale”. È quanto ha annunciato il ...

crisi governo fa paura : spread vola a 240 punti. Bruciati 15 miliardi : Piazza Affari sotto la morsa della Crisi di governo. La Borsa di Milano chiude in profondo rosso con la Crisi di governo e l'incertezza politica. L'indice Ftse Mib cede il 2,48% a 20.324...

Reddito di cittadinanza e Flat Tax : crisi di governo - come possono cambiare? : Reddito di cittadinanza e Flat Tax: crisi di governo, come possono cambiare? Il Reddito di cittadinanza è una misura approvata dal governo Conte e su cui ha molto investito politicamente il MoVimento 5 Stelle. Ci saranno conseguenze alla luce della crisi di governo provocata dal voto sulla Tav che ha decretato la rottura tra M5S e Lega? La risposta è no. Reddito di cittadinanza, intervento di Giuseppe Brescia del M5S La misura di ...

Riforma delle pensioni e crisi di governo : quota 100 non corre rischi : Nessun rischio per quota 100, la Riforma delle pensioni introdotta dal governo Conte che prevede la possibilità di ritirarsi dal lavoro in anticipo. Con la crisi dell'esecutivo non cambia nulla per questa misura che rimarrà in via sperimentale per tre anni. Dal 2022, invece, verrà abolita così come già previsto, con l'ipotesi che venga sostituita dalla quota 41 che però si fa più complicata.Continua a leggere

La crisi di governo colpisce duro : Piazza Affari brucia 15 miliardi - lo spread sale di 30 punti. Mozione di sfiducia a Conte. Capigruppo convocati lunedì : Dopo aver aperto la crisi ora il leader leghista teme il ribaltone. Il vicepremier grillino all’attacco: ha messo i sondaggi davanti all’interesse del Paese

SPREAD BTP-BUND/ Oggi 232 punti base - in rosso Piazza Affari : spaventa crisi Governo : SPREAD Oggi, valore in salita sopra i 230 punti base: l'incertezza dovuta alla crisi di Governo fa sentire i suoi effetti sul differenziale tra Btp e Bund.

crisi di governo - Meloni strizza l’occhio alla Lega : “Voto subito e alleanze prima delle elezioni” : “Noi le alleanze le facciamo prima del voto e non dopo, perché vogliamo essere chiari, siamo la forza più coerente, siamo concreti e affidabili”. Così Giorgia Meloni, leader di FdI, commenta l’intenzione di Salvini di andare da solo al voto. “Mi aspetto che il governo vada a casa e che si faccia in modo di votare nel minor tempo possibile, per dare all’Italia un governo capace di affrontare la manovra e dare quelle ...

Le ricadute della crisi di governo sulla Libia. Camporini : "Saremo in una posizione di assoluta vulnerabilità" : Mazzata finale. Ad una credibilità internazionale consumatasi in 14 mesi fatti di guerre verbali che ci hanno isolato in Europa e indebolito fono alla marginalizzazione in aree cruciali per gli interessi nazionali: il Mediterraneo, in primis. La crisi di governo a Roma e le sue ricadute sul fronte libico. Un tema caldissimo, che preoccupa la nostra diplomazia, disorienta i nostri già problematici alleati e rafforza i nostri nemici ...

Cos'è la regola della culla che porta la discussione sulla crisi di governo al Senato : La cosiddetta 'regola della culla' è la regola - non scritta ma entrata ormai a pieno titolo, e da molto tempo, nella prassi istituzionale e parlamentare - che prevede, in caso di sfiducia al governo, che il presidente del Consiglio si presenti nell'Aula che per prima gli ha votato la fiducia, alla nascita dell'esecutivo. Ecco perché la sfiducia a Giuseppe Conte sarà discussa al Senato, ed è al Senato infatti che la Lega ha ...

crisi di governo - il voto M5s per la von der Leyen il punto di non ritorno : retroscena : La Crisi di governo era nell'aria da tempo. Se non mesi, almeno da settimane. Per certo dopo il voto alle Europee, o meglio durante la campagna elettorale, qualcosa - di grosso - si era rotto nel rapporto tra Lega e M5s. Troppi attacchi, scomposti e reciproci. Lo showdown si è consumato dopo il voto

crisi di governo - Fratoianni (SI) : “Salvini ha paura della manovra - gli interessa solo il potere” : “Messaggio alla politica e ai cittadini che amano questo Paese: di fronte a un uomo che pensa solo al proprio potere, c’è bisogno di organizzare una proposta forte, semplice, con idee nuove. Incontriamoci subito”. Così Nicola Fratoianni (Sinistra Italiana) in un video messaggio postato su Facebook. L'articolo Crisi di governo, Fratoianni (SI): “Salvini ha paura della manovra, gli interessa solo il potere” proviene da ...