Hyper Light Drifter e Mutant Year Zero saranno disponibili gratuitamente la prossima

Hyper Light Drifter è disponibile anche per iPhone ed iPad : Hyper Light Drifter, l'action in 2D di Heart Machine, è approdato anche su iPhone ed iPad. Il porting per iOS è stato sviluppato da AbyLight Studios, team che ha contribuito nel porting del gioco su Nintendo Switch.La versione iOS ha gli stessi contenuti della Special Edition pubblicata sulla console ibrida, che include nuove aree da esplorare, nuovi nemici ed armi. AbyLight Studios afferma che il porting è perfettamente calibrato per l'utilizzo ...