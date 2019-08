Ecco svelato il particolare e stiloso easter egg di Android Q

Svelato il secolare mistero - Ecco perché l’arancino è con la “o” : La prima friggitoria nel catanese fu impiantata ad Aci Trezza nel “400 da un palermitano, tale Salvatore Alfano detto “Sputant’allogghiu” per il metodo con cui saggiava la temperatura dell’olio nella padellona. L’Alfano arrivò nel ridente villaggio di pescatori dopo essere stato cacciato con disonore dalla “corporatione di li arancinari et panellari di la Felicissima civitate di Palermu” a causa della reiterata produzione di “arancine sine forma ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Ecco svelato il piano di Fernando per distruggere Puente Viejo... : Abbiamo visto Fernando scrivere una misteriosa missiva in cui comandava la distruzione di Puente Viejo, scopriamo in cosa consiste il suo piano !

Call of Duty Modern Warfare : Ecco quando verrà svelato il Multiplayer : In arrivo una nuova generazione della modalità Multiplayer di Call of Duty. Segna sul calendario la data di giovedì, 1° Agosto, quando Activision e Infinity Ward sveleranno l’universo della modalità Multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare. Recentemente nominato “Miglior Multiplayer online” ai Game Critics Awards Best of E3 2019, il Multiplayer di Modern Warfare garantisce un’indimenticabile ...